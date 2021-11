Filippo Ganna zinspeelt op Tour, Giro, WK tijdrijden en werelduurrecord in 2022

Als het aan Filippo Ganna ligt, rijdt hij in 2022 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France. Samen met zijn aanval op het werelduurrecord en het verdedigen van zijn regenboogtrui op het WK tijdrijden lijkt de Italiaan een druk jaar tegemoet te gaan.

Er zijn echter nog geen knopen doorgehakt, zo vertelt Ganna aan CyclingNews. In december komen de renners van INEOS Grenadiers bij elkaar om het programma te bespreken. “Ik wil de Giro en de Tour rijden, maar moet ook in het achterhoofd houden dat ik nog mijn wereldtitel in Australië moet verdedigen. We hebben dus wat lastige keuzes te maken, maar ik vertrouw erop we het juiste zullen doen.”

De keuze voor Ganna is extra lastig, omdat de Italiaan graag ook nog enkele klassiekers wil rijden en het werelduurrecord wil aanvallen. “Ik wil een aantal klassiekers rijden, zoals Milaan-San Remo. Niet allemaal, maar een paar.”

Werelduurrecord

Dat Ganna zinnens is om het werelduurrecord aan te vallen, is al even bekend. Maar zijn poging lijkt steeds concreter te worden. “We willen hem aan het einde van de zomer doen. Wat we nog moeten doen is nieuw materiaal testen en naar de windtunnel. Wat zeker is, is dat we de poging niet op hoogte gaan doen. De ploeg denkt aan Manchester”, eindigt hij.