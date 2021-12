INEOS Grenadiers trekt wellicht met twee oud-winnaars naar Giro d’Italia

Het staat nog niet definitief op papier, maar de kans is groot dat Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart volgend jaar aan de start zullen verschijnen van de Giro d’Italia. Dat verklapt oud-renner Matteo Tosatto, tegenwoordig ploegleider bij INEOS Grenadiers, in gesprek met Bici.PRO.

De Britse miljoenenformatie moet zijn definitieve selectie voor de Italiaanse ronde nog samenstellen, maar Tosatto heeft het al snel over Carapaz, de Girowinnaar van 2019, en Hart, die in 2020 wist te zegevieren in de Italiaanse ronde. “Het is geen mysterie, ik denk dat Carapaz onze leider zal worden. Daarnaast hebben we ook nog Hart. Dat is voor nu de situatie, maar we zullen in januari de programma’s helemaal uitstippelen.”

Sterrenensemble

Wat wel vaststaat, is dat Tom Pidcock volgend jaar voor het eerst de Giro d’Italia zal betwisten. De Britse alleskunner krijgt in de Italiaanse ronde een vrije rol. In de sprints rekent de ploeg dan weer op Elia Viviani, die volgend jaar opnieuw zal uitkomen voor INEOS Grenadiers. Viviani zal in de vlakke etappes kunnen rekenen op steun van de Britse kampioen Ben Swift, die zich de voorbije jaren ook heeft ontpopt tot een meer dan uitstekende klimmer.

Tosatto rept met geen woord over de (eventuele) aanwezigheid van Richie Porte, maar toch is de kans groot dat de Australiër in 2022, zijn afscheidsjaar, weer eens zal deelnemen aan de Giro. In deze ronde beleefde hij zijn doorbraak: in 2010 werd hij in het shirt van Saxo Bank vanuit het niets zevende in het eindklassement. Hij nam ook de jongerentrui mee naar huis. “Als ik de cirkel daar kan rondmaken, zou dat een droom zijn. Ik heb altijd van de Giro genoten”, aldus Porte.