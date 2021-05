Geen wijzigingen in top-10 van UCI Team Ranking, Cofidis heeft topweek

De UCI heeft deze week weer een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. In de gehele top-10 is, buiten de puntentelling, qua posities niets veranderd. Deceuninck-Quick-Step wordt op de hielen gezeten door INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma is de nummer drie, kort gevolgd door UAE Emirates.

Vanaf de vijfde plaats, nog altijd in handen van het Alpecin-Fenix van kopman Mathieu van der Poel, blijven de verschillen klein. Tussen de nummer vijf en de nummer veertien zit ‘maar’ duizend punten. BORA-hansgrohe, Bahrain Victorious, Trek-Segafredo, AG2R Citroën en BikeExchange staan nog in de top-10.

Israel Start-Up Nation heeft de elfde plaats ingenomen. Daarvoor is het over Movistar en Astana-Premier Tech gegaan. Een andere opvallende stijger is Cofidis, dat afgelopen week drie dagen achter elkaar won. Christophe Laporte, Jesús Herrada en Victor Lafay wonnen respectievelijk Circuit de Wallonie, Trofeo Serra de Tramuntana en een Giro-etappe en daardoor is Cofidis liefst vier plaatsen geklommen. Qhubeka ASSOS is drie plekken gezakt.

UCI Team Ranking (op 18 mei 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 6.719 punten

2. INEOS Grenadiers – 6.409 punten

3. Jumbo-Visma – 4.970 punten

4. UAE Emirates – 4.413 punten

5. Alpecin-Fenix – 3.727 punten

6. BORA-hansgrohe – 3.513 punten

7. Bahrain Victorious – 3.294 punten

8. Trek-Segafredo – 3.213 punten

9. AG2R Citroën – 2.992 punten

10. Team BikeExchange – 2.886 punten

11. Israel Start-Up Nation – 2.884 punten

12. Movistar – 2.863 punten

13. Astana-Premier Tech – 2.761 punten

14. Groupama-FDJ – 2.746 punten

15. Cofidis – 2.233 punten

16. Arkéa-Samsic – 2.216 punten

17. Lotto Soudal – 2.048 punten

18. Qhubeka ASSOS – 2.013 punten

19. Total Direct Energie – 1.640 punten

20. Team DSM – 1.308 punten

21. EF Education-Nippo – 1.217 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 1.051 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat nu op 3.727 punten. Het verschil met naaste belager Arkéa-Samsic is ongeveer 1.500 punten. Total Direct Energie en Bingoal Pauwels Sauces-WB volgen op ruim 2.000 punten achterstand. B&B Hotels is de nieuwe nummer vijf, ten koste van Delko.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 18 mei 2021)

5. Alpecin-Fenix – 3.727 punten

16. Arkéa-Samsic – 2.216 punten

19. Total Direct Energie – 1.640 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 1.123 punten

24. B&B Hotels – 900 punten

Volledige UCI Team Ranking

