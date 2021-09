INEOS Grenadiers neemt Ben Tulett (20) over van Alpecin-Fenix

Ben Tulett komt volgend seizoen uit voor INEOS Grenadiers. Het Britse toptalent, afgelopen week 20 jaar oud geworden, kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Alpecin-Fenix.

Tulett is tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de junioren en werd onlangs knap negende in het eindklassement van de Ronde van Polen. Dit voorjaar kwam de kleine, explosieve Brit tot een twaalfde plaats in de Waalse Pijl.

“Ben is een jonge, Britse renner die we al heel lang volgen”, aldus ploegdirecteur Rod Ellingworth. “Hij heeft een indrukwekkende progressie gemaakt het afgelopen jaar en zijn aanpak en houding is precies wat we zoeken in een renner. We denken dat zijn passie voor koersen, in combinatie met onze ploegsfeer, hem verder kan helpen in zijn carrière.”

‘Droom om klassementsrenner worden’

Tulett zelf herkent zijn ontwikkeling. “Bij de profs koersen is als het beklimmen van een ladder. Je begint niet op de top, want de concurrentie is zo sterk. Elk jaar, elke koers heb ik mij verbeterd. In de Ronde van Polen reed ik mijn eerste top-10-uitslag. Ik was daar heel blij mee, ook met mijn zevende plek in de koninginnenrit. Zo probeer ik mij constant te verbeteren”, legt hij uit.

“Mijn droom is om een klassementsrenner te worden”, aldus Tulett. “Het is duidelijk dat INEOS mij de instrumenten kan geven om dat te doen, in de beste omgeving die er is. Het is heel belangrijk om mij goed te settelen in de ploeg, mij te blijven ontwikkelen op de fiets en de prestaties die ik heb behaald te verbeteren.”

Vorig jaar maakte Tulett in de Tour of Antalya zijn debuut voor Alpecin-Fenix en WielerFlits sprak hem toen over zijn verwachtingen.