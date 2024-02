woensdag 28 februari 2024 om 13:36

INEOS Grenadiers met twee oud-winnaars en Arensman naar Strade Bianche

INEOS Grenadiers heeft zijn huiswerk ingeleverd voor komende zaterdag, als de achttiende editie van Strade Bianche op het programma staat. Aan grindervaring geen gebrek bij de Britse formatie: de ploeg rekent onder meer op titelverdediger Tom Pidcock en tweevoudig winnaar Michal Kwiatkowski.

Pidcock lijkt op papier de kopman van INEOS Grenadiers, gezien zijn vormpeil en het feit dat hij vorig jaar nog de sterkste was in de Italiaanse wedstrijd. De 24-jarige alleskunner zegevierde toen na een indrukwekkende solo van goed vijftig kilometer. Met de vorm van Pidcock zit het wel snor, gezien zijn uitslagen in de Omloop Het Nieuwsblad (8e) en de Volta ao Algarve (6e in het eindklassement).

Verder houden we ook zeker rekening met Michal Kwiatkowski. De Pool was immers al twee keer de beste in Strade Bianche. In 2014 zegevierde hij een eerste keer in Siena en drie jaar later was het opnieuw raak. Kwiatkowski stond daarna nog vier keer aan het vertrek, maar de wereldkampioen wist geen uitschieter meer te noteren.

Zoek komende zaterdag in Strade Bianche niet naar Egan Bernal. De Colombiaan zou eigenlijk deelnemen aan de Italiaanse klassieker, maar zijn wedstrijdprogramma is in extremis nog gewijzigd. Een andere Tourwinnaar, Geraint Thomas, maakt echter wel zijn opwachting. De 37-jarige Brit stond in 2019 al eens aan de start en werd toen niet onverdienstelijk twaalfde.

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar Thymen Arensman. De 24-jarige coureur is niet aan zijn proefstuk toe, want in zijn eerste volledige profjaar – in 2021 – maakte hij al eens kennis met de Toscaanse grindwegen. De selectie bestaat verder nog uit Magnus Sheffield, Salvatore Puccio en Kim Heiduk.