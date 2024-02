woensdag 28 februari 2024 om 10:42

Egan Bernal toch niet van start in Strade Bianche

Zoek komende zaterdag in Strade Bianche niet naar Egan Bernal. De Colombiaan van INEOS Grenadiers zou eigenlijk deelnemen aan de Italiaanse klassieker, maar zijn wedstrijdprogramma is in extremis nog gewijzigd. Dat liet ploegleider Steve Cummings tijdens O Gran Camiño weten aan GCN.

“Egan zal toch niet deelnemen aan Strade Bianche en er zullen wellicht nog wat wijzigingen worden doorgevoerd”, aldus Cummings. “We zijn op dit moment nog niet zeker over zijn verdere wedstrijdprogramma. Daar zullen we het de komende dagen over hebben. We willen normaal wat meer duidelijkheid verschaffen, maar Egan is nu eenmaal een speciaal geval, met zijn voorgeschiedenis.”

Cummings doelt op de zware val van Bernal in januari 2022. De 27-jarige Colombiaan, die in zijn carrière al de Tour de France en Giro d’Italia wist te winnen, zoekt sindsdien naar zijn benen van weleer. Dit seizoen lijkt Bernal wel weer een extra stap te hebben gezet. De klimmer was namelijk al vijfde in de Tour Colombia, maar werd bovenal derde in een vrij sterk bezette editie van O Gran Camiño, voor onder meer Hugh Carthy, Richard Carapaz en David Gaudu.

“Egan stelt zich altijd dienstbaar op en wil goed presteren, maar hij weet nog steeds niet waar hij nu precies staat. Zijn derde plaats in O Gran Camiño is zonder enige twijfel een goede opsteker. Het is nu afwachten hoe hij de komende dagen zal herstellen. Daarna zullen we knopen doorhakken.”

Grote ronde

Bernal gaf eerder al aan dat hij dit jaar sowieso graag de Vuelta a España wil betwisten, maar wat is INEOS Grenadiers met hem van plan? “De volgende stap is om te kijken wat hij al kan bewerkstelligen in WorldTour-rittenkoersen van een week. Daarna kunnen we inschatten welke grote ronde het beste bij hem past, en wat het beste is voor de ploeg”, schetst Cummings.