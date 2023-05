INEOS Grenadiers met ‘Tridente’ aan de start in Critérium du Dauphiné

INEOS Grenadiers zet grof geschut in tijdens het Critérium du Dauphiné. Voor het algemeen klassement kan de Britse formatie rekenen op drie Spaanstalige kopmannen: Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez en Carlos Rodriguez.

Daniel Felipe Martínez weet wat het is om de Dauphiné te winnen. In 2020 wist de Colombiaan, toen nog namens EF, het eindklassement op zijn naam te zetten. Het was de enige deelname van Martínez aan de Dauphiné tot nu toe. Dit voorjaar wist hij het eindklassement in de Volta ao Algarve te winnen, waarna hij in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland geen hoge ogen gooide.

Bernal deed dat jaar ook mee, maar moest na drie etappes opgeven met wat later een slepende rugblessure werd. Dit jaar kan hij revanche nemen. Getuige zijn ereplaatsen in de rondes van Romandië (achtste) en Hongarije (achtste) mag gezegd worden dat Bernal op de weg terug is. Hij zou de Ronde van Noorwegen rijden, maar gaf de voorkeur aan trainen. Weet hij in de Dauphiné een Tourselectie uit de brand te slepen?

De derde kopman binnen de ‘Tridente’ van INEOS is Spaans kampioen Carlos Rodriguez. Hij keert na maanden afwezigheid terug in koers. Sinds Strade Bianche, waar hij zijn sleutelbeen brak, stond Rodriguez langs de kant. In zijn revalidatie kende hij ook nog een terugslag, waardoor hij de Ronde van Romandië moest missen. De vraag is dus hoe goed de vorm van Rodriguez is.

Voor de heuveletappes, sprintkansen en de tijdrit is Ethan Hayter meegenomen naar het Critérium du Dauphiné. Ben Turner, Omar Fraile en Jonathan Castroviejo maken het team compleet.

Lees ook: Deelnemers Critérium du Dauphiné 2023