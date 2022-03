INEOS Grenadiers met titelverdediger Van Baarle en Pidcock in Dwars door Vlaanderen

Dylan van Baarle zal woensdag als titelverdediger aan de start verschijnen van Dwars door Vlaanderen. De 29-jarige Nederlander maakt deel uit van de definitieve, zevenkoppige selectie van INEOS Grenadiers voor de midweekse klassieker.

Van Baarle won vorig jaar Dwars door Vlaanderen na een knappe solo van ruim vijftig kilometer. De Zuid-Hollander bleef zo Christophe Laporte en Tim Merlier voor. Woensdag krijgt van Baarle de kans om zijn titel met succes te verdedigen. Zijn ploeg INEOS Grenadiers rekent in Dwars door Vlaanderen ook op Tom Pidcock, Ben Swift, Magnus Sheffield, Kim Heiduk, Ben Turner en Elia Viviani.

Pidcock is normaal gesproken ook een man voor de finale. De jonge Brit was bij zijn terugkeer in het peloton in Gent-Wevelgem alleen nog niet volledig hersteld van het maagprobleem, waardoor hij eerder deze maand Milaan-San Remo vroegtijdig moest verlaten. De 22-jarige Pidcock wist de finish in Wevelgem wel te bereiken, maar kon in de finale geen rol van betekenis spelen. “Ik ben in ieder geval gefinisht en dat is een goed teken voor de toekomst”, was zijn reactie na afloop.

Mocht Dwars door Vlaanderen uitdraaien op een sprint met een omvangrijke groep, dan is het wellicht uitkijken naar de Britse kampioen Swift en de rappe Viviani. Jhonatan Narváez is woensdag niet van de partij. De Ecuadoraan kwam gisteren ten val in Gent-Wevelgem, met schaafwonden en blauwe plekken tot gevolg, en richt zijn pijlen nu volledig op de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag.