INEOS Grenadiers met sterrenensemble naar Waalse Pijl

Aan kopmannen geen gebrek bij INEOS Grenadiers voor de Waalse Pijl. De Britse formatie rekent in de midweekse klassieker op Tom Pidcock, Adam Yates en Michal Kwiatkowski. Met Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart staan nog twee toppers aan het vertrek.

Het is na zijn indrukwekkende optredens in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race vooral uitkijken naar Pidcock. De jonge Brit zal na de Waalse Pijl een rustperiode inlassen, maar ploegleider Servais Knaven verwacht stiekem nog wel veel van zijn poulain. “Het is een ontdekkingsreis, maar zijn gewicht is daar alvast een voordeel”, zo citeert Het Nieuwsblad.

“En de lengte van de helling (Knaven doelt op de Muur van Hoei, red.) en de duur van de inspanning is ideaal voor Tom. Misschien ligt die klim hem nog het best van allemaal. We staan echt nergens meer van te kijken.” INEOS Grenadiers heeft echter nog meer ijzers in het vuur met Yates, Kwiatkowski en in iets mindere mate Carapaz en Hart.

Meerdere ijzers in het vuur

Yates won dit seizoen al de Ronde van Catalonië en was verder tweede in de UAE Tour en vierde in de Ronde van het Baskenland. Kwiatkowski, die in het verleden al eens derde werd in de Waalse Pijl, speelde zondag nog een belangrijke rol in de finale van de Amstel Gold Race. Ook Carapaz liet zich zien in de Limburgse klassieker.

De Britse Girowinnaar Hart zit na een valpartij in Parijs-Nice nog niet op het niveau dat hij zou willen en dus kiest hij voor wat extra wedstrijdkilometers in de Waalse Pijl en later ook Luik-Bastenaken-Luik. Eddie Dunbar en Luke Rowe maken de selectie voor de Waalse Pijl compleet.

Selectie INEOS Grenadiers voor Waalse Pijl (21 april)

Richard Carapaz

Eddie Dunbar

Tao Geoghegan Hart

Michal Kwiatkowski

Tom Pidcock

Luke Rowe

Adam Yates