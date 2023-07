INEOS Grenadiers met Kwiatkowski, Thomas en Arensman in Ronde van Polen

INEOS Grenadiers trekt met publiekslieveling Michal Kwiatkowski naar de Ronde van Polen. Dat betekent dat hij na een lange Tour de France, waarin hij de bergrit naar de Grand Colombier won, er nog een week in eigen land aan vastplakt. Met Geraint Thomas en Thymen Arensman heeft INEOS twee kandidaten voor eindwinst in huis.

Kwiatkowski reed eerder deze week nog een criterium Roeselare, waar hij derde werd, en trekt zijn hoogvorm uit de Tour dus nog even door naar ‘zijn’ Ronde van Polen. In 2018 wist hij de ronde in eigen land te winnen. Ook stond hij al nog twee keer op het eindpodium: in 2012 werd hij tweede en in 2021 eindigde Kwiat als derde.

Nu lijkt hij niet de kopman van dienst te zijn. INEOS Grenadiers trekt met een flink aantal klimmers, die in voorbereiding lijken te zijn op de Vuelta a España of andere najaarsdoelen, naar Polen. Geraint Thomas en Thymen Arensman vallen daarbij het meest op. Na de Giro, waarin Thomas tweede werd en Arensman zesde, reden zij alleen nog maar het nationaal kampioenschap.

Laurens De Plus en Pavel Sivakov zijn twee andere sterke klimmers die, mochten ze de kans krijgen, voor een goed eindklassement kunnen gaan. Hardrijders Salvatore Puccio en Kim Heiduk maken de selectie compleet. De Ronde van Polen, waarvoor ook Lotto Dstny haar selectie heeft gepresenteerd, begint zaterdag.

