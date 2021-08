INEOS Grenadiers met Geraint Thomas en Gianni Moscon in Benelux Tour

INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt welke renners aan de start verschijnen van de Benelux Tour, de opvolger van de BinckBank Tour op de UCI-kalender. Geraint Thomas, winnaar van de Tour de France 2018, en Gianni Moscon zijn de meest in het oog springende namen.

Thomas gaat op voor zijn vijfde deelname in de ronde door Nederland en België. Zijn beste uitslag is een zesde plek in het klassement, al moeten we daarvoor terug naar 2014. Zijn laatste optreden dateert van 2016, het laatste jaar dat de wedstrijd de Eneco Tour heette. Thomas won dit seizoen de Ronde van Romandië en stond zowel in Catalonië als de Dauphiné op het podium. Mede door valpartijen kon hij geen hoofdrol spelen in de Tour de France en op de Olympische Spelen.

Moscon maakt zijn debuut in de Benelux Tour. De Italiaanse renner won dit seizoen de GP Lugano en twee etappes in de Tour of the Alpes. Onlangs was hij negende in de Clásica San Sebastián. In de Ronde van Polen werd hij vierde in de slotetappe, die door de Nederlander Julius van den Berg werd gewonnen. Ben Swift kan zich eventueel mengen in de sprints. Andrey Amador, Leonardo Basso, Sebastián Henao en Michał Gołaś maken de selectie compleet.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Andrey Amador

Leonardo Basso

Michał Golas

Sebastian Henao

Gianni Moscon

Ben Swift

Geraint Thomas