INEOS Grenadiers en Astana Qazaqstan presenteren selecties voor Vuelta a Burgos

Astana Qazaqstan zal in de Vuelta a Burgos aantreden met kopmannen Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali. INEOS Grenadiers komt in actie met onder meer Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov en Tao Geoghegan Hart. De Vuelta a Burgos gaat dinsdag van start en duurt tot en met aanstaande zondag.

Manuele Boaro, David de la Cruz, Stefan de Bod, Yuriy Natarov en Vadim Pronskiy vervolledigen de selectie van Astana Qazaqstan. De 33-jarige Spanjaard De la Cruz werd in 2018 nog derde in het algemeen klassement van de Ronde van Burgos, de eindoverwinning ging toen naar Iván Ramiro Sosa.

INEOS Grenadiers zal in de Spaanse rittenkoers voor de overwinning koersen met Rodriguez, Sivakov, Geoghegan Hart, Laurens De Plus, Omar Fraile, Andrey Amador en Brandon Rivera. Zowel Sivakov als Geoghegan Hart eindigden al eens in de top-5 van de Vuelta a Burgos.

Op voorhand waren er een aantal geruchten dat Egan Bernal, die enkele maanden geleden zeer zwaar ten val kwam op training, opnieuw in koers zou komen in de Spaanse rittenkoers. De Colombiaan zit uiteindelijk niet in de selectie van INEOS Grenadiers.