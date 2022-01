Egan Bernal komt hard ten val tijdens training in Colombia

Egan Bernal is maandag tijdens een training in zijn thuisland Colombia in aanraking gekomen met een geparkeerde bus. Het is nog onduidelijk hoe het precies met de renner van INEOS Grenadiers is gesteld, maar volgens de Colombiaanse politie heeft hij slechts lichte verwondingen opgelopen.

De 25-jarige Bernal was aan het trainen in de buurt van Gachancipá, een plaatsje in het Colombiaanse departement Cundinamarca, toen hij vol op een geparkeerde bus botste. Op foto’s is te zien dat de Tourwinnaar van 2019 op de grond ligt en verzorging krijgt.

Lichte verwondingen

Het is nog onduidelijk hoe erg de schade is bij Bernal, maar volgens verscheidende Colombiaanse nieuwssites, waaronder Mundo Ciclístico, is de ronderenner niet ernstig gewond. De Colombiaanse politie heeft het over ‘lichte verwondingen’. INEOS Grenadiers heeft inmiddels laten weten dat Bernal bij bewustzijn was, toen hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bernal is inmiddels dus naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zal worden behandeld aan zijn verwondingen. Het is de vraag of hij zijn seizoensdebuut moet uitstellen, of dat hij straks toch groen licht krijgt van de artsen om deel te nemen aan de Tour de La Provence. De Franse meerdaagse begint op 10 februari.

Bernal is zeker niet de eerste renner die in Colombia te maken krijgt met een ongeval op training. Zijn landgenoot Daniel Arroyave (EF Education-EasyPost) was eind vorig jaar nog het slachtoffer van een aanrijding en Bernal zelf werd vorige week nog bijna van zijn sokken gereden door een automobilist.

#ATENCION | 🚴‍♂️🇨🇴🙏🏻🙏🏻 Egan Bernal acaba de sufrir un fuerte accidente con un bus en la vía a Gachancipá. Las primeras informaciones indican que no está herido de gravedad… Información en desarrollo…#URGENTE #EganBernal #Ciclismo #Colombia pic.twitter.com/rv9emozUYl — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 24, 2022