Imerio Cima moet seizoensstart uitstellen na aanrijding op training

Gazprom-Rusvelo moet het nog even stellen zonder Imerio Cima. De Italiaanse coureur is in maart aangereden tijdens een trainingsrit en heeft daarbij een flinke knieblessure opgelopen.

De 23-jarige Cima kwam dit seizoen nog niet in actie voor het Russische ProTeam. Door de knieblessure moet de sprinter, vorig jaar onder meer zevende in Parijs-Chauny en tiende in de Giro della Toscana, zijn seizoensstart nog verder uitstellen.

Hoe lang Cima langs de kant staat, heeft Gazprom-Rusvelo niet bekendgemaakt. De oud-renner van Nippo-Vini Fantini kan in ieder geval niet trainen de komende tijd en dus ook niet koersen.

Imerio Cima is forced to miss the next races due to road accident.

On 15.03 Imerio Cima was hit by a car during training and as a result injured his knee. At this moment Imerio still cannot return to trainings and will not compete in the upcoming races. @GettySport pic.twitter.com/C5dvZ1QKM7

— Gazprom-RusVelo (@RusveloTeam) April 29, 2021