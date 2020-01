Ilnur Zakarin: “Het idee is om zowel de Giro als Tour te rijden” vrijdag 3 januari 2020 om 11:20

Ilnur Zakarin staat voor een nieuwe uitdaging bij het Poolse CCC, na enkele jaren bij Katusha-Alpecin. De Russische ronderenner hoopt in 2020 weer zijn oude niveau te halen. “Het idee is om zowel de Giro d’Italia als Tour de France te rijden”, zo vertelt Zakarin in gesprek met het Amerikaanse Velonews.

Zakarin eindigde drie jaar geleden nog als derde in de Vuelta a España, maar sindsdien zoekt de 30-jarige klimmer naar zijn beste benen. De Rus wist in 2019 nog wel een bergetappe in de Giro te winnen, maar kwam in het eindklassement niet verder dan de tiende plaats. “Ik hoop dat ik nu weer mijn oude niveau kan halen.”

“Ik wil in de eerste seizoenshelft competitief zijn en schitteren in de kortere rittenkoersen. Als dat lukt, ben ik ook in staat om voor een toppositie en etappezeges te strijden in de Giro. Het plan is om na de Giro ook de Tour te betwisten, maar dat is nog ver weg. Ik ben nu vooral gefocust op de eerste seizoenshelft.”

Zakarin sprak eerder al de wens uit om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio, ondanks de beslissing van het WADA om Rusland voor vier jaar te verbannen van de Spelen en alle andere internationale wedstrijden. “Ik miste al de Spelen van Rio de Janeiro door politieke spelletjes. Ik heb niks te verbergen”, aldus de Rus.