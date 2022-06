Ilnur Zakarin (32) beëindigt zijn profcarrière

Ilnur Zakarin stopt als profwielrenner. De Rus, die derde werd in de Vuelta a España 2017, kondigde zijn afscheid aan via Instagram. Dit jaar stond Zakarin onder contract bij Gazprom-RusVelo, dat na de Russische inval in Oekraïne zijn licentie verloor.

“Ik kondig officieel het einde van mijn wielercarrière aan”, schrijft Zakarin. “Ik heb meer dan twintig jaar gehad van verschillende competities, successen en obstakels, prestaties en mislukkingen. Nu ben ik klaar om verder te gaan. Dit is een nieuwe fase en een nieuwe start. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk van mijn leven en het is nog steeds verbonden aan sport.”

Zakarin gaat aan de slag bij INEX Club. Dit bedrijf, dat gevestigd is op Cyprus, organiseert zelf sportevenementen, maar begeleidt als club ook sporters bij de deelname aan andere wedstrijden. “Dit is iets wat ik echt leuk vind en waar ik helemaal in op zal gaan”, aldus de voormalig renner van RusVelo, Katusha en CCC.

De eerste keer dat Zakarin opviel, was bij het Europees kampioenschap tijdrijden voor junioren in 2007. De Rus greep daar het goud. Twee jaar later werd hij echter geschorst vanwege het gebruik van anabole steroïden, waarna hij in 2011 terugkeerde in het peloton. In 2012 ging hij als stagiaire aan de slag bij Katusha. In de bijna tienjarige carrière die daarop volgde, won Zakarin onder andere twee ritten in de Giro d’Italia, een etappe in de Tour de France en het eindklassement van de Ronde van Romandië. Die laatste zege was in 2015 en betrof zijn grote doorbraak.

