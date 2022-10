Iljo Keisse rijdt met Putte-Kapellen toch nog een wegkoers

Iljo Keisse betwistte afgelopen zondag zijn laatste wegwedstrijd als prof, de Memorial Rik Van Steenbergen. Tenminste, dat was de bedoeling. Keisse heeft nu echter besloten toch nog een koers te rijden: dinsdag staat hij aan het vertrek van Putte-Kapellen.

De 39-jarige renner van Quick-Step-Alpha Vinyl kondigde het nieuws vannacht aan via Twitter. “Een kleine, onverwachte wijziging in mijn programma. Stoppen doe ik op 24/11 in Gent, maar ik start morgen nog in Putte-Kapellen”, liet Keisse om 04.09 uur weten. Van 15 tot en met 20 november zal Keisse de Zesdaagse van Gent nog rijden, op 24 november volgt – eveneens in het Kuipke – nog een afscheidspistemeeting.

Maar eerst dus Putte-Kapellen, de traditionele afsluiter van het Vlaamse wegseizoen. Sinds 2018 is het geen UCI-koers meer, maar er staan wel enkele profs aan het vertrek. De afgelopen twee jaar kon de koers geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. De laatste winnaar, in 2019, is de Nederlander Piotr Havik, die destijds uitkwam voor BEAT Cycling.