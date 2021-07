Iljo Keisse plakt er nog jaar aan vast bij Deceuninck-Quick-Step

Iljo Keisse heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step met een jaar verlengd. De 38-jarige helper verwacht eind 2022 te stoppen met wielrennen, vertelt hij meteen bij zijn contractverlenging. Keisse heeft dan dertien jaar gekoerst voor de ploeg van manager Patrick Lefevere.

“Volgend jaar in december word ik 40 en dat is ook de datum die ik in gedachten heb om te stoppen”, geeft Keisse aan. “Ik ben super blij met het getoonde vertrouwen en dat ik niet nog naar een nieuwe ploeg moet zoeken voor mijn laatste jaar als prof. Mijn eerste focus zijn mijn rol als koerskapitein en om jonge renners te gidsen zijn.”

Natuurlijk is ook ploegbaas Lefevere blij met het nieuws van Keisse. Hij kende geen twijfel toen hij de parttime-baanrenner een nieuw contract aanbood. “Hij is onze meest ervaren renner en iemand van wie de jonge renners veel kunnen leren”, aldus Lefevere. “Iljo geeft altijd alles en dat doet hij perfect. Maar hij weet met zijn grote motor ook precies wat hij moet doen in elke situatie. Het is dus een groot voordeel om hem erbij te hebben in de ploeg.”