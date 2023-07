Ilan Van Wilder zoekt naar topvorm in Ronde van Polen: “Top-10 of top-5 zou mooi zijn”

Voor Ilan Van Wilder begint het tweede deel van het seizoen in de Ronde van Polen. De coureur van Soudal Quick-Step is er kopman voor het algemeen klassement, maar durft geen harde uitspraken te doen over een eindklassering. “Ik mik op een goed resultaat in het klassement. Top-10 of top-5 zou mooi zijn, maar dat hangt ervan af hoe mijn niveau is”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Het eerste deel van het jaar was goed voor mij. De Giro is niet gelopen zoals voorzien, met het uitvallen van Remco Evenepoel en bijna heel de ploeg. Uiteindelijk heb ik mijn eigen kans kunnen gaan en ben ik wel tevreden met wat ik heb kunnen presteren”, blikt hij terug op de Giro d’Italia, waarin hij na alle tegenslag binnen het team nog twaalfde wist te worden.

Vuelta niet op de planning

In het tweede deel van 2023 heeft Van Wilder geen groot hoofddoel aangewezen. De Vuelta, die op 26 augustus start in Barcelona, zal hij ook niet in dienst rijden van Evenepoel, blijkt uit zijn antwoord. “Goh, ik ga vooral van wedstrijd naar wedstrijd. Ik kan mijn programma nog niet 100% delen, maar ik ga waarschijnlijk wel de Ronde van Duitsland (23-27 augustus) rijden na Polen. Er gaan wel kansen komen om mooie uitslagen te rijden”, vertelt hij.

De Ronde van Polen reed Van Wilder nog nooit, maar hij ziet kansen op een goede eindklassering. “Ik denk dat ik een degelijk niveau heb, maar ik kan moeilijk inschatten hoe goed ik ben. Het hangt ervan hoe goed de rest is. Het is even geleden sinds de Giro en het BK. De ronde is zeker niet gemakkelijk en heel divers. Ik verwacht geen enorme verschillen, vooral de tijdrit zal belangrijk zijn.”

