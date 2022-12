Ilan Van Wilder wil niet eeuwige knecht zijn: “Heb te veel talent voor die rol op deze leeftijd”

Ilan Van Wilder ziet zichzelf niet de rest van zijn carrière als meesterknecht van Remco Evenepoel. Dat heeft hij laten weten in een interview met Rouleur. De 22-jarige Van Wilder hielp Evenepoel tijdens diens Vuelta-zege en dat deed hij met verve. “Mensen denken nu dat ik dit de rest van mijn loopbaan ga doen. Maar ik zeg dat niet en de ploeg ook niet”, geeft hij aan.

“Veel mensen zeiden het omdat ik mijn werk goed gedaan had”, aldus Van Wilder. “Maar waarschijnlijk gaat het niet gebeuren, want ik heb zelf te veel ambities. Ik denk dat ik nog veel progressie kan maken en, als ik het zo mag zeggen, heb ik te veel talent om nu al zo’n rol op mij te nemen op deze leeftijd.”

Van Wilder, die eind 2021 de overstap maakte van Team DSM naar Quick-Step, hoopt eerst zelf een klassement te mogen rijden in een grote ronde. “En dan gaan we zien hoe het gaat”, vervolgt hij. “Als ik het probeer en het blijkt niet mogelijk, dan kan ik als ik ouder ben altijd nog de switch maken naar een helpersrol. Daar zou ik dan heel blij van worden, maar ik wil eerst mijn eigen ambities testen.”

Grote stap

De succesvolle Vuelta van Evenepoel was voor Van Wilder ook een openbaring. “Het was de eerste keer dat ik volledig in dienst reed en dat ik aan een grote ronde kon beginnen zonder druk. Ik moest zoveel mogelijk helpen. Ik denk dat ik dat best goed heb gedaan, en het is een grote stap geweest in mijn carrière”, zegt Van Wilder. “Er waren een paar dagen bij dat je denkt dat je de enige bent die afziet, maar dan ziet het hele peloton af.”

De 22-jarige Van Wilder zag dat hij bergop ook stappen maakte. “Er was een zware rit waarin ik mijn kopwerk deed voor Remco. En toen ik achterom keek, had ik heel veel renners verwacht, maar toen waren er nog minder dan tien over. Toen dacht ik: ah, goed gewerkt”, aldus de jongeling van Quick-Step-Alpha Vinyl, die zelf onder meer vijfde werd in de Ronde van Burgos en als dertiende eindigde in de Ronde van Lombardije.

“Mijn prestaties in de Vuelta hebben mij niet verrast, want ik weet dat ik ook bepaalde talenten heb om een klassementsrenner te worden”, aldus Van Wilder. “Ik heb alleen nog wat meer tijd nodig om mijzelf te ontwikkelen, om ervaring op te doen, om een grote motor te ontwikkelen en om een betere renner te worden. Ik weet dat ik het kan, omdat ik weet waar mijn toekomst ligt.”