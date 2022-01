Ilan Van Wilder: “Team DSM en ik zijn niet voor elkaar gemaakt”

Interview

Na een paar maanden van stilzwijgen kon Ilan Van Wilder gisteren – tijdens de teampresentatie van Quick-Step-Alpha Vinyl – toch een woordje uitleg geven over de breuk met Team DSM. Al was van natrappen geen sprake. “Het is geen schande om te zeggen dat we niet voor elkaar gemaakt zijn”, vertelde hij.

“Alle respect voor de filosofie en de werkwijze van Team DSM. Ik wil die niet afbreken. Elke ploeg heeft zijn visie. Maar voor mij werkte het niet”, beantwoordde Van Wilder de vraag waarom het bij het Duits-Nederlandse team is fout gelopen. “We zijn er vorig jaar achter gekomen dat ons visies te vaak botsten.”

Dat hij bij Lefevere opnieuw de perfecte mix tussen hard werken en plezier maken heeft teruggevonden, voegde hij er nog aan toe. “Ik ben hier gelukkig. Deze ploeg vindt de ideale balans tussen striktheid en een keer kunnen lachen. We doen er hier alles aan om professioneel te werken. Maar er mag ook eens gespeeld en gelachen worden, een mop worden getapt.”

Ruimte voor eigen ontwikkeling

Van Wilder geeft toe dat hij dat hele Wolfpack-gedoe vroeger maar niets vond. “Opgeblazen, vond ik het (lacht, red). Maar intussen, na twee stages, weet ik beter. Dit is een superhechte groep en ik voelde me meteen opgenomen. Ik ben trouwens, net als de andere nieuwkomers, ook gedoopt. Nee, ik ga geen details onthullen, maar het was plezant en er zijn geen grenzen overschreden.”

Bij Quick-Step-Alpha Vinyl wil Van Wilder zich ten dienste stellen van de ploeg, maar er is ook ruimte voor zijn eigen ontwikkeling, waaronder het tijdrijden. “Mijn persoonlijke focus ligt op het rondewerk. Jammer genoeg heb ik in 2021 geen grote ronde kunnen rijden. Dat had een belangrijke stap in mijn ontwikkeling moeten zijn. Dit jaar staat dat wel op de planning, maar er is nog niet beslist welke.” Zijn seizoen beginnen doet hij in de Tour de La Provence, gevolgd door de UAE Tour. Daarna gaat hij op hoogtestage op Tenerife.