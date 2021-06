Ilan Van Wilder steviger in jongerentrui na vijfde plaats in Dauphiné: “Blij met het gevoel”

Ilan Van Wilder bevestigde woensdag in het Critérium du Dauphiné wat hij eerder al aangaf: dat deze tijdrit hem goed zou liggen. Met een vijfde plaats was de jonge Belg niet ver van de zege verwijderd. “Ik ben blij met het gevoel”, zegt Van Wilder na afloop op de website van zijn ploeg.

“De hele tijdrit voelde ik me ook goed. Het parcours was mooi omdat het continu op en af ging. Dat maakte het lastig om een ritme te vinden, maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. Op de klimmen heb ik alles gegeven zodat ik in de afdalingen iets meer kon herstellen. Vijfde is een goed resultaat.”

Ook coach Wilbert Broekhuizen was tevreden met de prestatie van zijn pupil. “Het was een mooie dag. Ilan had nog wat problemen in de eerste bochten, maar ik denk dat hij sterk is teruggekomen. Hij heeft zich gefocust op zijn aerodynamic, waardoor hij hoge snelheden kon behouden en zich naar een vijfde plaats kon vechten”, eindigt hij.