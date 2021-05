Ilan Van Wilder pakt jongerentrui in Dauphiné: “Goede dag voor ons”

Ilan Van Wilder is na twee dagen de leider in het jongerenklassement van het Critérium du Dauphiné. De 21-jarige klimmer van Team DSM werd zevende in de lastige rit naar Saugues en klimt daardoor naar de tiende plaats in het klassement. “Dit was een goede dag voor ons”, reageert Van Wilder.

“In de finale deden we prima werk om Felix Gall, Kevin Vermaerke en mij in positie te brengen voor de laatste beklimmingen”, reageert de Belgische drager van de witte trui. “Felix, en ook Marco Brenner, probeerden daarna nog aan te vallen, maar het tempo lag erg hoog waardoor zij teruggebracht werden. Daarna kwam het tot een sprint en ging ik zelf voor een goed resultaat.”

Ploegleider Wilbert Broekhuizen zag een zware etappe. “Vijf renners reden weg vanaf de start en wij zaten daar niet bij. Vanaf dat moment was de koers erg gecontroleerd. We zaten goed gegroepeerd en reden echt als ploeg. Ilan en Kevin werden goed afgezet, zoals we afgesproken hadden. Uiteindelijk hadden we Felix, Kevin en Ilan in de voorste groep, waarna Ilan zevende werd en de witte trui pakte”, aldus Broekhuizen.