Ilan Van Wilder loodst Evenepoel naar winst in Luik: “Mogen heel trots zijn”

Vlak voor de beslissende demarrage van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, was het Ilan Van Wilder die zijn kopman lanceerde op de Redoute. De 22-jarige Belg was op die manier van goud waard. “We hebben iedereen van de ploeg nodig gehad”, verklaart Van Wilder tegen Sporza.

“Ik ben helemaal leeg, dat zegt genoeg”, kan de helper van Soudal Quick-Step lachen, nadat hij zelf als 22ste over de finish kwam. “Het was een lastige editie waarin we vroeg onder druk zijn gezet. Iedereen heeft zijn werk meer dan 100% gedaan. Dat Remco het afmaakt, zoals vorig jaar, is fantastisch. Daar mogen we heel trots op zijn.”

Luik-Bastenaken-Luik kreeg niet het gedroomde duel door een vroege valpartij en opgave van Tadej Pogačar. “Maar desondanks hebben we het plan aangehouden. Dat was zeer jammer voor de wedstrijd. Ik wens hem beterschap, maar we hebben de koers aangepakt zoals we dat normaal zouden aanpakken”, aldus Van Wilder, die de aanval op de Redoute al zag aankomen. “Het was zeker het plan om daar aan te zetten en dat hebben we uitgevoerd.”

Het team van Soudal Quick-Step in Luik is ook grotendeels de ploeg die Evenepoel gaat bijstaan in de Giro d’Italia straks. “Maar het was niet een ding dat we dit nodig hadden. Luik was wel een hoofddoel en dit bewijst dat iedereen in orde is”, zegt hij.

Lees ook: Wereldkampioen Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na groots nummer