Ilan Van Wilder: “De tijdrit in deze Dauphiné moet me zeker liggen”

Interview

De 21-jarige Ilan Van Wilder heeft een doel gemaakt van dit Critérium du Dauphiné, zoveel is duidelijk. Na drie etappes leidt de Team DSM-renner in het jongerenklassement. En ook de proef tegen de klok van vandaag woensdag heeft hij aangekruist. “De tijdrit doet me denken aan die in Romandië en daar werd ik vierde.”

16,4 kilometer op een glooiend parcours van Firminy naar Roche-La-Molière, dat staat vandaag op het programma in de Dauphiné. Daarmee is de tijdrit slechts 200 meter langer dan die in de Ronde van Romandië, waar Van Wilder verrassend vierde werd.

“De tijdrit lijkt wel een kopie van die van Romandië. En daar werd ik vierde”, zegt Van Wilder. “Hij moet me dus zeker liggen. Hoe ik het ga aanpakken? Sinds dit jaar werk ik met een pacing plan van de ploeg. Voor mij werkt dat echt heel goed. Zo kan ik mijn tijdrit perfect indelen en weet ik ongeveer de wattages die ik overal moet trappen. Dan weet ik waar ik tijd kan winnen door harder te duwen, of net wat minder hard om te herstellen. Vorig jaar in het EK tijdrijden voor beloften (waar hij derde werd, red.) reed ik nog op gevoel rond, maar ook daar had ik al een strategie.”

Volgens Van Wilder zit er marge op die pacing plannen van Team DSM. “Elke renner kan dat zo nauwgezet volgen als hij wil. Je moet het dus niet op de precieze wattage volgen. Het is vooral heel handig omdat de ploeg op voorhand uitdoktert waar ik mogelijk het verschil kan maken. Als ik me goed voel, hoef ik echt niet op de rem te staan, zo werkt het niet.”

Klassementsambities

Eerder dit jaar liet Van Wilder al verstaan dat de Dauphiné een groot doel was. Hij wou nog beter zijn dan in de Ronde van Romandië. “Of dat gelukt is? Ik ben vooral frisser dan toen. In mei heb ik niet gekoerst, heb ik gerust en ben ik op stage geweest aan de voet van de Sierra Nevada. Ik heb er getraind met Tiesj Benoot. Nu voel ik me zeker goed in vorm.”

Een blik op de tijdrijders vooraan het klassement doet vermoeden dat hij na de tijdrit vandaag hoog zal komen te staan in het klassement. Wat is dan zijn uitgesproken ambitie? “Dat is moeilijk te zeggen”, zegt Van Wilder. “De tijdrit zal volgens mij ook niet allesbepalend zijn, daarvoor zijn de drie opeenvolgende bergritten later deze week te zwaar. Daar wil ik vooral mijn wagonnetje zolang mogelijk aanhaken. Ik weet ondertussen wel al hoe Team INEOS (in de Dauphiné aanwezig met Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Richie Porte) de koers controleert. Ik ga gewoon alles geven.”

Bevroren in Romandië

Van Wilder gelooft zeker in zijn kwaliteiten om een klassement tot het einde te verdedigen. In de Ronde van Romandië lukte dat niet. Daar verloor hij zijn toptienpositie in het klassement in de voorlaatste rit, een bergrit naar Thyon 2000. “In die rit waar ik tijd verloor, had ik het ongelofelijk koud gekregen in de laatste afdaling. Het regende en ik raakte onderkoeld. Daarna moesten we ineens weer bergop. Ik kon niet meer versnellen en was helemaal bevroren. Als je ziet dat ik de dag daarna vierde werd in de tijdrit, waren mijn benen zeker nog goed genoeg aan het einde van die ronde.”

Na de Dauphiné rijdt Van Wilder zowel het Belgisch kampioenschap tijdrijden als het Belgisch kampioenschap op de weg en gaat hij op hoogtestage naar Oostenrijk. Welke grote ronde hij gaat rijden, is nog steeds niet duidelijk.