Ierland hoopt start Tour de France 2026 of 2027 binnen te halen

Ierland hoopt in 2026 of 2027 de start van de Tour de France te organiseren, meldt Cyclingweekly. Het streven is om de renners te laten koersen in Ierland én Noord-Ierland. Voor de laatste Ierse passage in de Tour de France moeten we terug naar 1998: toen ging de ronde van start in Dublin.

Catherine Martin, de Ierse minister van onder meer sport, en Gordon Lyons, de minister van economische zaken van Noord-Ierland, hebben hun interesse kenbaar gemaakt bij de organisator van de Tour de France, Amaury Sports Organization (ASO). “Het organiseren van de grootste wielerwedstrijd ter wereld zou een geweldige kans zijn voor Ierland”, laat Martin weten aan het Ierse RTE Sport.

“Ik ontmoette tijdens mijn recente reis naar Belfast minister Lyons en we toonden een gezamenlijke interesse om de Tour de France binnen te halen voor Le Grand Départ, idealiter in 2026 of 2027. Het idee is om drie etappes te organiseren. We kunnen er een geweldig evenement van maken, met dank aan onze gedeelde ervaring op het gebied van het organiseren van grote sportevenementen. Het doel is om Ierland als toeristische bestemming op de kaart te zetten.”

Volgens Lyons kan Noord-Ierland zich – met het hosten van de Tour de France – op de sportieve wereldkaart zetten. “Het zou een fantastische kans zijn voor Noord-Ierland. Mensen denken met plezier terug aan de Giro d’Italia van 2014, die ook van start ging in Noord-Ierland. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de start van de Tour de France kunnen organiseren.”

Concurreren met Groot-Brittannië?

Of een Ierse Tourstart in 2026 of 2027 haalbaar is, is maar zeer de vraag. Vorig jaar liet Groot-Brittannië namelijk al weten dat het graag de start van Tour de France 2026 wil organiseren. De Ronde van Frankrijk trok al drie keer naar Groot-Brittannië: in 2014 waren de Britten verantwoordelijk voor de Grand Départ van de grootste wielerkoers op aarde.

Het plan is om in 2026 etappes te organiseren door Engeland, Wales en Schotland. De kandidatuur past overigens in een groter plan van de Britse regering, want naast de Tourstart in 2026 willen de Britten in 2025 ook het WK rugby voor vrouwen organiseren. En als klap op de vuurpijl dromen ze in 2030 van het WK voetbal. Voor deze ambitieuze plannen wordt in totaal 40 miljoen pond (of 47,5 miljoen euro) vrijgemaakt.