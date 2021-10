Groot-Brittannië hoopt start Tour de France 2026 binnen te halen

Groot-Brittannië is opnieuw kandidaat om de start van Tour de France te organiseren, om precies te zijn in 2026. De Ronde van Frankrijk trok al twee keer naar Groot-Brittannië en in 2014 waren de Britten ook verantwoordelijk voor de Grand Départ van de grootste wielerkoers op aarde.

De minister van Financiën, Rishi Sunak, heeft de Britse kandidatuur bevestigd. Het plan is om in 2026 etappes te organiseren over heel Groot-Brittannië, met passages door Engeland, Wales en Schotland. De kandidatuur past overigens in een groter plan van de Britse regering, want naast de Tourstart in 2026 willen de Britten in 2025 ook het WK rugby voor vrouwen organiseren. En als klap op de vuurpijl dromen ze in 2030 van het WK voetbal.

Voor deze ambitieuze plannen wordt in totaal 40 miljoen pond (of 47,5 miljoen euro) vrijgemaakt. De laatste keer dat de Tour een bezoekje bracht aan Groot-Brittannië, was in 2014. In Leeds werd toen de 101ste editie van de Ronde van Frankrijk op gang gebracht. De eerste etappe finishte in Harrogate, rit twee in Sheffield en de derde en laatste etappe over Brits grondgebied speelde zich af tussen Cambridge en Londen.

Ook in 1994 trok het Tourcircus naar Groot-Brittannië voor etappes naar Brighton en Portsmouth, gewonnen door Francisco Cabello en Nicola Minali.