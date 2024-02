Niels Bastiaens • woensdag 14 februari 2024 om 08:00 woensdag 14 februari 2024 om 08:00

Ide Schelling positief verrast over Astana Qazaqstan: “Heb nu meer mijn eigen zeg”

Video Niets moet, alles mag: dat is de visie waarmee Ide Schelling in het leven staat. In de vierde etappe van de Tour of Oman werd het bijna alles, maar Schelling kwam enkele centimeters te kort om Amaury Capiot te onttronen. Het bewijst dat de 26-jarige Nederlander zijn transfer naar de Astana Qazaqstan-ploeg van Alexander Vinokourov goed heeft verteerd.

“Mijn overstap is heel goed meegevallen”, bevestigt Schelling voor onze camera in de Ronde van Oman. “Ik ben heel positief verrast over hoe gezellig het is bij de ploeg. Ik heb een heerlijke winter gehad. We hebben drie trainingskampen gedaan, ik ken iedereen in de ploeg intussen aardig goed. Ik ben heel tevreden en gelukkig dat ik de overstap heb gemaakt.”

Astana-sfeer

Renners uit de lage landen bij het Kazachse Astana waren in het verleden niet altijd even gebruikelijk, maar Cees Bol zette recent ook al de stap. “Ik heb Cees natuurlijk als ploegmaat gehad bij SEG Racing Academy, dus die kende ik al. En wat hij zei, klonk als positief. Ik heb ook gehoord van de jongens dat, met alle transfers die de ploeg dit jaar heeft gemaakt, de sfeer binnen de ploeg er alleen nog maar op vooruit is gegaan. En dat het een goede mengeling is van verschillende jongens. We hebben het gevoel dat er een goede sfeer in de groep ligt en dat is heel belangrijk om goede resultaten te kunnen rijden.”

De cultuurschok valt dus wel mee voor Schelling? “Ja, de voertaal is toch wel Engels. Er zijn natuurlijk wel enkele jongens die Italiaans of Russisch spreken, maar uiteindelijk praat zo goed als iedereen ook gewoon Engels. Zeker als we met zo’n gemengde ploeg op pad zijn, is dat de voertaal.”

Bij BORA-hansgrohe ontwikkelde Schelling zich tot een aardige heuvelspecialist met een snedige eindsprint in de benen. Dat leverde hem vorig jaar nog een ritzege op in de Ronde van het Baskenland. Waarom wilde hij dan weg bij de Duitse ploeg? “Er zijn een aantal redenen waarom ik de stap heb gemaakt. De voornaamste is dat ik bij dit team wat meer eigen zeg heb in dingen. Wat mijn wedstrijdprogramma betreft, maar ook tijdens de koersen zelf. Ik mag zo goed als altijd mijn eigen kans gaan in wedstrijden die me liggen. Bij BORA-hansgrohe was dat ook wel vaak het geval, maar met de transfers die eraan kwamen, werd het daar echt vechten om je plekje. Ik vind het echt leuk om te koersen, dat is de hoofdreden.”

Minder klassiekers

Misschien voelde Schelling ook dat er weleens meer uitschieters zoals die in het Baskenland zouden kunnen volgen. “Het is meer ook de zin om te kunnen koersen. Als je goed bent, dan horen daar ook resultaten bij. Dat kan je op zich wel stellen. Anderzijds, niets moet. Dat valt allemaal wel mee. Ik heb geen heel grote doelen. Ik doe het allemaal omdat ik het leuk vind. Dat is ooit zo begonnen, en dat is nog steeds zo.”

“De Rondes van het Baskenland en Catalonië doe ik wel weer beide. Dat is een combinatie die niet heel vaak wordt gedaan, omdat het twee zware wedstrijden van een week zijn, en er zit slechts één week tussen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Je moet goed herstellen en goed in vorm zijn om eraan te beginnen. Maar ik denk dat ik vorig jaar en 2021 bijna één op één hetzelfde heb gedaan als dit jaar. Ik heb zeker het vertrouwen dat ik daar in goede vorm aan de start ga staan.”

Minder klassiekers, dus? “Het is niet dat ik de klassiekers minder graag rijd. Het openingsweekend heb ik de afgelopen vier jaar allebei gedaan en ik vind dat een mooi weekend om te doen. Maar je moet ook een hoop opgeven, wil je de andere klassiekers doen. Dan zijn Catalonië en het Baskenland al niet meer mogelijk, om maar iets te zeggen. Het is een beetje een afweging en ik zie daar meer kansen dan in de grote klassiekers. Dan moet je gewoon reëel zijn. En in de klassiekers doet gewoon een hele goede groep aan mee van jongens voor wie dat hun specialiteit is. Dan is het moeilijk om daar mijn stempel op te drukken.”