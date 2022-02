Ide Schelling knecht in Openingsweekend: “Wil er kans afdwingen voor Strade Bianche”

Interview

Ide Schelling keert in Omloop Het Nieuwsblad terug in competitie na een coronabesmetting. De 24-jarige Hagenees miste daardoor de Volta ao Algarve en de nodige trainingsarbeid. “De ploeg heeft me daarom een knechtenrol voor De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne gegeven”, baalt hij een beetje bij WielerFlits. Hij begrijpt die beslissing overigens wel.

“Het gaat best wel lekker, heel goed eigenlijk!”, klinkt het immer enthousiast aan de andere kant van de lijn. “Ik heb een goede winter gedraaid, ik ben veel thuis geweest. En klaar voor het Openingsweekend, zou ik zeggen.”

Opvallend, want Schelling kreeg af te rekenen met corona. “Ik heb er niet veel last van gehad, het viel mee. Ik ben twee keer gevaccineerd en het was niet meer dan een normale verkoudheid. Ik heb er wel last van gehad dat ik lang positief bleef testen. Bij BORA-hansgrohe is het policy dat we na een besmetting ziekenhuistesten doen, om 100% zeker te zijn dat ik veilig op de fiets kan stappen.”

Om die ziekenhuistesten te ondergaan, moest Schelling eerst negatief zijn. “Waarom de ploeg wil dat we ons laten onderzoeken? Studies hebben uitgewezen dat er een kans is dat er na een besmetting iets mis is met het hart of de longen. Het team wil 100% zeker zijn dat dit niet het geval was. Vandaar dat we een aantal testen in het ziekenhuis moeten doen. Een echo van het hart, een test voor de longfunctie en nog een test voor het hart. Het zijn geen ingrepen, maar meer check-ups. Die waren allemaal goed, dus ik kon daarna weer lekker de fiets op. Onzeker werd ik er niet van, nee. Verder was ik in de winter niet ziek, dat is fijn.”

Andere rol in het Openingsweekend

Schelling had normaal gesproken een vrije rol gehad tijdens Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dat is na zijn besmetting binnen BORA-hansgrohe veranderd. “Ik ben wel zo nuchter dat ik snap dat negen dagen niet fietsen, vlak voor de echte koersen beginnen, niet echt top is. Ik ga er daarom niet van uit dat de ploeg zo zegt: ‘Jo Ide, jij bent kopman vandaag’. Maar als ik het goed doe, zijn er altijd mogelijkheden. We hebben niet een vooruitgeschoven leider als topfavoriet, zeker voor Kuurne niet. Dus ik vraag me ook af hoeveel we zullen moeten knechten. Als ik me echt goed voel, kan ik altijd iets laten zien.”

“De laatste dagen voelde ik me op de fiets ook eigenlijk best wel goed”, geeft de Nederlander nog mee. “Al zijn trainingen heel iets anders dan wedstrijden, dus ik vind dat moeilijk te zeggen. Normaal gesproken had ik komend weekend een redelijk vrije rol gehad, denk ik. Al was dat niet zwart op wit afgesproken, het is meer een opvatting van mezelf. Ik heb nog steeds heel veel ambitie voor Omloop Het Nieuwsblad, maar misschien is dat nu minder reëel dan een maand terug. De ploeg heeft me door de besmetting nu een knechtenrol gegeven, dus ik zal altijd minder fris in de finale aankomen dan andere jongens.”

Ieder nadeel heb z’n voordeel, zei Johan Cruijff ooit. Schelling probeert de situatie om te keren. “De beslissing van het team begrijp ik, al is het wel jammer. Samen met Le Samyn aanstaande dinsdag, wil ik me in die drie koersen laten zien. Volgende week zaterdag rijd ik namelijk Strade Bianche. Dat vind ik een heel toffe wedstrijd. Ik hoop daarom dit ik weekend kan laten zien dat ik iets van vorm heb. Ik wil daar een leuke koers kunnen rijden, in een vrije rol.”

“Ik ben dus niet minder gemotiveerd voor het Openingsweekend door die rol als knecht. Als ik het daarin goed kan doen, verdien ik misschien wel een vrije rol een week later.”