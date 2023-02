Ide Schelling had gehoopt op meer in Tour of Oman

Video

Ide Schelling is naar een derde plek gesprint in de vierde etappe van de Tour of Oman. Hoewel hij het gevoel had dat er meer in zat, is hij tevreden met zijn podiumplek. “Het gaat toch wel lekker.”

De rit eindigde na ruim 200 kilometer op de top van de Yitti hill, een verraderlijk klimmetje wat te lastig bleek voor de pure sprinters. “Op de klim zat ik helemaal kapot. Halverwege de klim was ik niet bezig met sprinten.”

De allrounder van BORA-hansgrohe kan uiteindelijk leven met zijn klassering. “Ik ben blij met het resultaat. Er had wellicht meer ingezeten want ik zat perfect gepositioneerd. Tijdens de sprint zat ik op meer te hopen.”

In een interview met WielerFlits blikte Schelling gisteren nog terug op het vorige wielerseizoen, wat voor hem gekenmerkt werd door tegenslagen. “Nu gaat het toch wel lekker”, klinkt het opgewekt. “Maar ik ben nog zeker niet in de vorm waar ik in moet zitten.”

De etappezege was uiteindelijk voor Diego Ulissi.

Lees meer: Ide Schelling op “herkansing” na jaar vol tegenslag