Ide Schelling een van de drie kopmannen BORA-hansgrohe in Amstel Gold Race

Ide Schelling is een van de blikvangers in de selectie van BORA-hansgrohe voor de Amstel Gold Race. De Nederlandse heuvelspecialist is onderdeel van een sterk team, waarin ook Sergio Higuita en Jai Hindley als kopmannen gezien mogen worden.

Schelling is een van de outsiders voor de Amstel Gold Race, nadat hij in de Ronde van het Baskenland de tweede etappe wist te winnen en een dag de leiderstrui droeg. Ook Higuita blonk uit in het Baskenland. De Colombiaanse springveer won een rit en werd zesde in het eindklassement. Hindley werd vorige maand achtste in de Ronde van Catalonië.

De drie kopmannen worden omringd door Giovanni Aleotti, Patrick Gamper, Joe-Luis Lührs en Ben Zwiehoff. Opvallend is de afwezigheid van Bob Jungels en Maximilian Schachmann. Laatstgenoemde werd in 2021 nog derde in de Amstel Gold Race, maar hij rijdt alleen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dit seizoen.

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

Lees ook: Deelnemers Amstel Gold Race 2023