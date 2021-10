Ian Garrison vertrekt bij Deceuninck-Quick-Step

Ian Garrison zal volgend seizoen niet meer uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step. De 23-jarige Amerikaan reed sinds 2020 voor de Belgische sterrenformatie, maar wist de verwachtingen nooit echt in te lossen.

Remco Evenepoel, een ploegmaat van Garrison bij Deceuninck-Quick-Step, zwaait de Amerikaan uit op zijn Facebook-pagina. “Tot ziens Álvaro José Hodeg, Ian Garrison en João Almeida. Het was me een waar genoegen. Veel geluk en ik zie jullie weer terug in het peloton”, schrijft Evenepoel. Hodeg en Almeida verkassen naar UAE Emirates, maar het is nog onduidelijk waar de toekomst van Garrison precies ligt.

De Amerikaan stapte eind 2019 met mooie adelbrieven over van Hagens Berman Axeon naar Deceuninck-Quick-Step. Garrison staat te boek als een hardrijder en veroverde in 2019 op het WK wielrennen een zilveren medaille in de tijdrit voor beloften, achter de toen ongenaakbare Mikkel Bjerg. Garrison werd dat jaar ook Amerikaans kampioen tijdrijden bij de beloften én de profs en eindigde als tweede in de prestigieuze beloftenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux.

Bij Deceuninck-Quick-Step kwam het er in twee seizoenen echter niet uit. In zijn eerste jaar werd hij nog wel derde in een etappe van de Tour de La Provence en wist hij met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde tot een goed einde te brengen. In 2021 bleven individuele resultaten echter uit en noteerde Garrison behoorlijk veel DNF’jes.