Ian Garrison naar Amerikaanse L39ion of Los Angeles

Ian Garrison heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Amerikaanse tijdrijder kan na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick-Step terecht bij het Amerikaanse L39ion of Los Angeles.

L39ion of Los Angeles is een continentale wielerploeg uit de Verenigde Staten, dat in 2019 is opgericht door de gebroeders Williams met als doel om de wielerwereld een inclusievere en diverse wereld te maken. Het programma van de ploeg bestaat voornamelijk uit wedstrijden in de USA Crits Series, maar het team staat ook regelmatig aan de start van UCI-wedstrijden in de Verenigde Staten.

Freddy Ovett is momenteel de grootste naam in het team. De Australiër heeft er twee profjaren opzitten bij Israel Cycling Academy. Met Justin Williams en Eder Frayre komen ook de nationale kampioenen van Belize en Mexico voor L39ion of Los Angeles uit.

Garrison was in zijn tijd bij Hagens Berman Axeon een groot talent. Achter Mikkel Bjerg eindigde hij in 2019 als tweede op het WK tijdrijden, waarna hij een contract aangeboden kreeg bij de ploeg van Patrick Lefevere. Daar loste hij zijn belofte nooit helemaal in.

