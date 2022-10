Amerikaans kampioen Kyle Murphy rijdt voor continentalteam in 2023

Human Powered Health neemt afscheid van Kyle Murphy. De Amerikaans kampioen op de weg komt in 2023 uit voor het continentale L39ION of Los Angeles. Dat meldt dat laatste team op sociale media.

Murphy werd in 2018 prof bij Rally Cycling, de voorganger van Human Powered Health. In de voorbije vijf seizoenen mocht de allrounder drie keer juichen. In 2021 won hij twee ritten in de Ronde van Portugal, dit seizoen kroonde hij zich tot nationaal kampioen van de Verenigde Staten. De 31-jarige Murphy versloeg in Knoxville Tyler Stites en Magnus Sheffield.

L39ION of Los Angeles, dat vooral naam maakte als criteriumploeg, is vrijwel uitsluitend actief in de Verenigde Staten. In 2022 behaalde het team één UCI-zege: Samuel Boardman won de klimtijdrit van de Joe Martin Stage Race (2.2).

