dinsdag 28 november 2023 om 09:26

Oud-renner Team Sky uit zorgen over INEOS: “Renners rijden liever voor veel minder geld bij Jumbo-Visma”

Ooit was Team Sky dé ploeg van het peloton, maar voor opvolger INEOS Grenadiers geldt dat al lang niet meer. Ian Boswell, die tot en met 2017 uitkwam voor Team Sky, vindt de huidige situatie enigszins zorgelijk. “Ik ben vrienden met enkele renners die er de voorbije jaren voor kozen om niet te tekenen bij het team en in plaats daarvan besloten naar Jumbo te gaan voor veel minder geld”, zegt hij in The Cycling Podcast.

Volgens Boswell heeft Team Sky/INEOS Grenadiers zich niet kunnen heruitvinden na de succesvolle jaren waarin het de Tour de France domineerde met Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. “Het was een Brits team met een heel sterke identiteit. Ze wisten heel goed wie ze waren en wat ze wilden”, aldus de 32-jarige ex-renner, die na 2019 stopte met koersen. “Nadien hebben ze nooit opnieuw de vraag gesteld en vastgesteld: wie zijn wij als team?”

“Ze zijn blijven vasthouden aan het idee: we zijn een team voor de grote rondes, we willen de Tour winnen. Maar als je nu naar de selectie kijkt: hebben ze iemand die dat theoretisch gezien kan? Ik denk het niet.”

Jumbo-Visma

Boswell stelt dat het team geen andere weg is ingeslagen, bijvoorbeeld die van de klassiekers of de sprints, en dat er niet een renner is gekomen om het hele team rondom te bouwen. “Het is een beetje zorgelijk. Ik ben vrienden met enkele renners die er de voorbije jaren voor kozen om niet te tekenen bij het team en in plaats daarvan besloten naar Jumbo te gaan voor veel minder geld.”

“Gewoon vanwege wat ze intern gehoord hebben, vanwege wat er gebeurt bij INEOS Grenadiers, vanwege de cultuur van het team, de dynamiek… De renners die ik ken willen voor veel minder geld koersen bij een team waar ze waarschijnlijk meer succes kunnen behalen, bij een team dat meer… Ik wil niet ‘meer functioneel is’ zeggen, maar een team dat op dit moment hoger staat, een team dat in de stijgende lijn zit in plaats van een team dat elk jaar een stapje achteruit lijkt te zetten.”