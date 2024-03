maandag 18 maart 2024 om 20:04

Huub Artz ziet met profcontract kinderdroom uitkomen: “Maar blijf bewust met voeten op de grond”

Dat Huub Artz in 2025 en 2026 zal uitkomen voor de hoofdmacht van Intermarché-Wanty, kon u eerder al lezen op deze site. De Belgische formatie heeft de transfer vandaag nu echter ook met de buitenwereld gedeeld. De 21-jarige Nederlander ziet zijn kinderdroom nu werkelijkheid worden.

De jongeling uit Noord-Brabant viel vorig jaar op bij Intermarché-Wanty door zijn prestaties in de U23 Road Series. Hij werd daarnaast ook vijfde op het NK tijdrijden voor beloften en in de waaierkoers Elfstedenrace Fryslân (UCI 1.1), vierde in de Wim Hendriks Trofee en derde in de Eurode Omloop. En in de eerste maanden van 2024 werd hij derde in een aankomst bergop in de Ronde van Oman en sprintte hij naar plek twee in Dorpenomloop Rucphen.

“Mijn progressie is in een stroomversnelling geraakt sinds ik bij Wanty-ReUz-Technord aangesloten ben. Dankzij de omkadering is mijn kinderdroom om profwielrenner te worden de afgelopen maanden een realistisch doel geworden. Mijn ontwikkeling verloopt momenteel aan een sneltempo, maar ik blijf bewust met mijn voeten op de grond. Ik prijs de structuur van Intermarché-Wanty en daarom wilde ik erg graag mijn toekomst aan het team verbinden om samen te blijven groeien”, laat Artz weten in een persbericht.

“Zijn vertrouwen in de werking van onze structuur wordt nu beloond met een snelle progressie en eerste profcontract”, vult performance manager Aike Visbeek aan. “Tijdens het trainingskamp met het WorldTeam in januari waren we al sterk onder de indruk van de stappen die Huub afgelopen winter gemaakt heeft. Ook in wedstrijden hebben we veel positieve dingen opgemerkt. Niet enkel op gebied van resultaten met twee mooie podiumplaatsen, maar ook met zijn aanwezigheid aan de zijde van onze profs.”

“Met zijn grote motor en kwaliteiten om zich goed te positioneren kan hij een troef in onze klassieke kern worden”, is Visbeek enthousiast. “Daarnaast beschikt hij ook over kwaliteiten bergop en in de sprint. We zijn ervan overtuigd dat we nog niet alles van deze jonge renner gezien hebben. Andere teams hadden hem op de radar en daarom zijn we verheugd dat hij ervoor gekozen heeft om bij ons zijn carrière stap voor stap verder uit te bouwen.”