Huijbergen aast op organisatie NK veldrijden van 2025

Huijbergen hoopt in 2025 weer het Nederlands kampioenschap veldrijden te organiseren. Aan ervaring geen gebrek in Huijbergen. De Noord-Brabantse plaats was in het verleden al meerdere keren gastheer van het NK veldrijden, maar heeft ook al ervaring met de organisatie van het EK veldrijden.

“We hebben Ad van Grootel (lid van de Offroad-commissie van de KNWU, red.) kenbaar gemaakt dat wij graag het NK veldrijden 2025 weer naar Huijbergen willen halen”, geeft persverantwoordelijke Jeroen van Wezel aan. “Het NK veldrijden zou dan voor de zesde maal in Huijbergen worden georganiseerd en met de organisatie van het EK veldrijden in 2006 en 2015 hebben wij reeds veel ervaring opgedaan om een prachtig evenement op de kaart te zetten.”

Aangepast parcours

Binnenkort zal de Offroad-commissie van de KNWU kenbaar maken waar het NK veldrijden 2025 zal plaatsvinden. De organisatie van Huijbergen heeft niet stil gezeten en er is de afgelopen maanden een nieuw parcours uitgetekend. “Dit was noodzakelijk, aangezien de Nootjesberg moeilijk bereikbaar was geworden door bedrijfsactiviteiten die er nu plaatsvinden”, valt te lezen in een persbericht van het Wielercomité Huijbergen.

“Parcoursmeester Jan Maas en nieuw comitélid Peter Huijskens hebben een geheel nieuw parcours samengesteld met als scherprechter de Tiestenduin. Deze zal meermaals beklommen dienen te worden. Daarnaast worden er bruggen opgebouwd om het publiek beter doorgang te geven om alles goed te kunnen zien. Het parcours wordt compacter opgebouwd. Start en finish zullen op de Weg naar Wouw zijn.”

De eerstvolgende editie van het NK veldrijden zal op zondag 15 januari 2023 worden gehouden in Zaltbommel. In 2024 is Hoogeveen aan de beurt.