Youri IJnsen • woensdag 13 maart 2024 om 07:45 woensdag 13 maart 2024 om 07:45

Hugo Page staat voor doorbraak: “Ik moet mijn temperament bedwingen”

Interview Al op de teampresentatie in januari werd Hugo Page gepresenteerd in de selectie voor de Tour de France van Intermarché-Wanty, samen met Laurenz Rex. Het deed wat wenkbrauwen fronsen. Rex heeft intussen al laten zien waarom en volgens het management bij de Waalse formatie zal de 22-jarige Fransman snel volgen. “In de GP de Denain mag ik voor het eerst mijn eigen kans gaan, waar ik mezelf meteen wil bewijzen met een zege”, vertelt de zelfverzekerde Fransman aan WielerFlits.

Page zal bij het grote publiek wellicht niet meteen veel belletjes doen rinkelen. Toch won hij vorig jaar bijna zijn eerste WorldTour-klassieker: hij werd tweede in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In de nazomer pakte hij wel zijn eerste profzege door de slotrit te winnen in de Tour de Limousin, voor Paul Magnier. “Ik heb veel geleerd in 2023. Eigenlijk was ik toen al klaar om te schitteren in de klassiekers, maar helaas kreeg ik klierkoorts en kon ik me nooit tonen. Pas in de Ronde van Polen was ik weer terug op niveau; de Vuelta a España daarna ging ook goed.”

Naast zijn trainer, had de jonge Fransman ook veel aan zijn ervaren landgenoot Adrien Petit. “De sfeer in de klassiekerkern is sowieso erg goed. We werken hard, maar daarnaast maken we veel lol. Dat Adrien hier rijdt, is voor mij een groot voordeel. Hij is echt een voorbeeld voor mij. Met al zijn ervaring in de klassiekers, kan hij me alles leren. Het voornaamste wat hij me vorig jaar heeft bijgebracht, is om zo sterk mogelijk te zijn in de klassiekerperiode. Daarnaast moet je alle wegen kennen, zodat je weet wat de belangrijke plekken zijn. Adrien wijst die punten blindelings aan.”

Ook ploegleider Dimitri Claeys is in de voorjaarskern een belangrijke schakel. Page ziet zichzelf daar in de toekomst ook het beste tot zijn recht komen. “Ik ben weliswaar snel aan de meet, maar ik denk niet dat ik een grote koers kan winnen met alle topsprinters aan het vertrek. Uiteraard is het prettig dat ik altijd mijn snelle benen achter de hand heb. Daar kan ik koersen mee winnen. Die zal ik nodig hebben in de klassiekers. Ik kom het best tot mijn recht na een zware dag, waar best wat klimwerk in mag zitten. Een sprint met veertig-vijftig man, dan maak ik een goede kans.”

De wil om te winnen is gigantisch

Binnen Intermarché-Wanty leeft de perceptie dat de Fransman uit Chartres kan doorbreken. Zelf hoopt Page daar uiteraard ook op. “Ik moet nog steeds veel leren, maar dat doe je door koersen te rijden. Ik moet af en toe nog iets slimmer koersen. Ik stop altijd veel energie in een wedstrijd. Maar dat heeft ook met mijn karakter te maken. Eigenlijk moet ik leren om mijn temperament te bedwingen. Dat is dit jaar het belangrijkste. Alleen ik houd nu eenmaal van aanvallen. Dat is toch het mooiste? Ik mis nog wat inhoud, maar ik ben ook pas 22 jaar. Geef me nog twee of drie jaar.”

Wel merkt hij dat hij opnieuw een stap heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. “Ik zie een grote evolutie als ik naar mijn inspanningsdata kijk en die vergelijk met een jaar geleden. Mijn één minuut-, vijf minuten- en twintig minuten-test zijn allemaal significant beter dan vorig jaar. Daarom kijk ik ook uit naar dit seizoen. Ik krijg van de ploeg veel vertrouwen, door in de winter mijn selectie voor de Tour de France al te garanderen en alle topklassiekers met Biniam Girmay. Ik zit hier echt op mijn plaats en zie mezelf hier nog jaren rijden. Ik wil me ontwikkelen tot een van de beste renners.”

“Daarvoor maak ik veel opofferingen”, zegt Page. “Ik zal er dit jaar voornamelijk zijn voor Bini in de klassiekers en de Tour, maar ik krijg ook zelf kansen. Bijvoorbeeld in de GP de Denain van deze week, maar ik ga ook als sprinter van de ploeg naar het Critérium du Dauphiné en ik heb een doel gemaakt van het Frans kampioenschap op de weg. Ik droom van winst in grote klassiekers en een ritzege in de Tour, zoals velen. Dat vergt tijd. Maar ik wil dit jaar hoe dan ook een keer winnen op WorldTour- of ProSeries-niveau. Ik ben coureur om te winnen, niet om mee te rijden.”