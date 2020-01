Rudy Barbier verrast in Vuelta a San Juan, valpartij ontsiert finale maandag 27 januari 2020 om 00:03

Rudy Barbier is de eerste leider van de Vuelta a San Juan. De Franse sprinter van Israel Start-Up Nation was na een etappe van ruim 163 kilometer, met start en finish in provinciehoofdstad San Juan, de beste in de massasprint. De favorieten gingen de sprint te vroeg aan en zakten weg. Een grote val op ruim drie kilometer van de meet ontsierde het slot, en mogelijk is Remco Evenepoel het bekendste slachtoffer.

Sprintersploegen nemen de controle

Van een oorspronkelijke kopgroep van elf bleef in de finale een zevental over. Daniel Juarez (Agrupacion Virgen De Fatima), Andrea Di Renzo (Vini Zabù-KTM), Vinicius Rangel (Selectie Brazilië), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Filippo Zaccanti (Bardiani-CSF), Iker Ballarin (Fundación Euskadi) en César Paredes (Medellin) kregen niet veel ruimte van het peloton, dat uit was op een massasprint.

BORA-hansgrohe en UAE Emirates namen het grote gewicht op de schouders. Zij deden dat in dienst van hun kopmannen Peter Sagan (vandaag jarig) en Fernando Gaviria. Ook Deceuninck-Quick-Step liet zich zien op kop van het peloton, met Álvaro José Hodeg als sprinter.

Laatste vluchter ingerekend

De voorsprong van de kopgroep liep gestaag terug. Vijftig kilometer voor de streep bedroeg die nog minder dan een minuut. Mattia Bais bleef als laatste vroege vluchter over, maar op 36 kilometer van de finish werd hij al gegrepen door het peloton.

Deceuninck-Quick-Step, en vooral Pieter Serry, bleef vervolgens goed van voren rijden. Enerzijds om klassementskopman Remco Evenepoel te beschermen, maar ook om de sprinttrein op gang te brengen. Ook Androni Giocattoli-Sidermec toonde vertrouwen in de rappe Manuel Belletti.

Grote valpartij ontsiert finale

De schrik sloeg er goed in vlak vóór de boog van de drie kilometer. Een renner van Cofidis kwam behoorlijk voorin het peloton ten val en hij hield een groot deel van het peloton tegen. Omdat de val op ruim drie kilometer van de meet gebeurde, gold de 3-kilometer-regel niet. Wie precies de betrokken waren bij de val, was niet direct bekend. Remco Evenepoel lijkt hoe dan ook tijd verloren te hebben.

De sprint verliep vervolgens chaotisch. BORA-hansgrohe zette Sagan goed af in het wiel van Hodeg, die vervolgens vroeg de sprint begon. Hij kon het niet volhouden tot op de streep en leek geremonteerd te worden door Sagan en Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), maar de finish lag net na een flauwe bocht en dat hadden ook zij niet verwacht.

Verrassende winnaar

Israel Start-Up Nation-renner Rudy Barbier kwam buitenom en drukte zijn wiel als eerste over de streep. Manuel Belletti werd knap tweede, voor thuisrijder Tomas Contte. Molano, Hodeg en Sagan werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.

Etapa /Stage 1 🇦🇷 ¡Final de carrera, ganó @rudybarbier75!

⚡️ El ciclista del @YallaIsraelSUN se impuso en el sprint en la primera etapa de la Vuelta a San Juan 2020. 🇬🇧 End of the race, @rudybarbier75! @YallaIsraelSUN won!! pic.twitter.com/lsh587Fpd2 — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 26, 2020