Remco Evenepoel komt hard ten val in openingsrit Argentinië: “Hij is oké” maandag 27 januari 2020 om 00:39

Een slechte start van het seizoen voor Remco Evenepoel. De net 20-jarige kopman van Deceuninck-Quick-Step kwam in de finale van de eerste rit van de Vuelta a San Juan in Argentinië ten val. Volgens de eerste berichten valt de schade mee.

Met een flink geschaafde arm en vuil op de schouders kwam Evenepoel over de finish. Doordat de val op 3,4 kilometer van de finish was, verloor hij ook tijd in het klassement. Een minuut en zestien seconden, om precies te zijn. Dure tijd, want hij wilde in Argentinië gaan voor de eindoverwinning en was een van de topfavorieten voor de eindzege.

Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step meldt op social media dat het goed gaat met Evenepoel na zijn ‘pijnlijke’ valpartij, die veroorzaakt werd door een fan.

Fortunately, @EvenepoelRemco is ok after the nasty crash that occurred because of a fan with 3.4 kilometers to go on #VueltaSJ2020 stage 1. pic.twitter.com/MYr64Pf5i0 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 26, 2020

