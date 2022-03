Hoop Franse organisator wordt werkelijkheid: Roglic en Vingegaard donderdag in GP Denain

De namen van Primož Roglič en Jonas Vingegaard, de twee klassementsmannen van Jumbo-Visma in de komende Tour de France, prijken definitief op de deelnemerslijst van de semi-kasseiklassieker GP Denain van aanstaande donderdag. Dat werd ons bevestigd vanuit de ploeg. De wedstrijd past in hun voorbereiding op de Touretappe tussen Lille en Walllers-Arenberg.

Elf onverharde stroken, goed voor bijna twintig kilometer aan kasseien. De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk van dit jaar wordt er eentje waarin je de Tour niet gaat winnen, maar wel kan verliezen. Dus laten ze bij Jumbo-Visma niets aan het toeval over: Primož Roglič en Jonas Vingegaard, hun twee voornaamste klassementsrenners, gaan donderdag van start in de GP Denain, de Franse semi-klassieker die ook wel eens de mini-Parijs-Roubaix wordt genoemd.

Het parcours van de GP Denain telt maar liefst twaalf kasseistroken in de laatste honderd kilometer. Ideaal dus om het kasseigevoel op te doen en nog een keer het materiaal te testen in functie van de Tour. Roglič en Jonas Vingegaard krijgen in Noord-Frankrijk het gezelschap van David Dekker, Mick van Dijke, Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen en Lennard Hofstede.

Voor de 27-jarige Hofstede wordt het overigens zijn terugkeer in competitie nadat hij een tijd door het team was geweerd omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Zo miste Hofstede in december en januari ook al de teamstages. Eerder verduidelijkte sportief manager Merijn Zeeman al waarom Hofstede nu wel weer mag koersen.