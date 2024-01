zaterdag 20 januari 2024 om 13:04

Hoogerheide mikt op vierde WK veldrijden in 2028: “Wij doen de UCI een uniek bod”

Na het WK veldrijden 2023 – met Mathieu van der Poel als winnaar – is verlangt men in Hoogerheide meer, meldt het AD. De organisatie wil in 2028 voor de vierde keer het wereldkampioenschap verzorgen. Hierbij voorzien zij een duurzaam WK in combinatie met wereldkampioenschappen gravel en paracycling.

Deze plannen onthulde voorzitter Jan Prop van de GP Adrie van der Poel in aanloop naar de finale van de Wereldbeker in het veldrijden op de Brabantse Wal. “Als comité hebben we elkaar bij de evaluatie eens diep in de ogen gekeken of we nog een nieuwe uitdaging aan wilden gaan. Ja, dus”, aldus Prop. “We doen bij de internationale wielerunie UCI een uniek bod voor drie WK’s: veldrijden in 2028, gravel in 2029 en paracycling voor wielrenners met een beperking in één van die jaren.”

Veel steun

De steun voor het project wordt reeds breed gedragen. De gemeente Woensdrecht en de KNWU staan achter de plannen en Prop is in overleg met de provincie Noord-Brabant en de stichting BrabantSport. Gedurende de Wereldbeker in Hoogerheide staan er verdere gesprekken geplaind met UCI-topman Peter van den Abeele.

Mocht het bod worden aangenomen, wordt in 2028 het vierde wereldkampioenschap in Hoogerheide georganiseerd. In 2009 kwamen de beste crossers van de wereld voor het eerst hier samen. Toen was het de Belg Niels Albert, die het goud greep. Daarna waren het in 2014 Zdeněk Štybar en in 2023 Mathieu van der Poel, die de regenboogtrui veroverden.