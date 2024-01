Youri IJnsen • zaterdag 27 januari 2024 om 17:21 zaterdag 27 januari 2024 om 17:21

Adrie van der Poel: “In 2029 hopen we zelfs twee WK’s te hebben”

Interview Komend weekend komt de Wereldbeker 2023-2024 ten einde met de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide, traditiegetrouw de slotmanche van het regelmatigheidsklassement. Dat moet ook tot 2028 zo blijven. Voor dat jaar heeft de organisatie opnieuw een aanvraag gedaan voor het WK veldrijden. Of het daarna gedaan is voor de steeds meer op leeftijd zijnde organisatie? “Nee, want ook voor 2029 hebben we aanvragen voor WK’s gedaan”, vertelt naamgever Adrie van der Poel aan WielerFlits.

Een jaar geleden was Hoogerheide nog het decor voor het WK. Een drukke bedoening qua toeschouwers, maar dat zal dit jaar een pak minder zijn. “Maar als wij zeven- tot achtduizend betalende bezoekers hebben, dan zijn wij daar heel tevreden mee”, zegt Van der Poel senior. “Wij hebben ook nog nooit vijftienduizend toeschouwers gehad bij de cross, hè. Dat zijn de echte cijfers. Ik kan hier heel makkelijk zeggen dat we twaalfduizend bezoekers willen hebben, dat is net zo snel uitgesproken. Maar als onze voorzitter zegt dat we met zeven- à achtduizend heel tevreden zijn, dan hoef ik dat niet groter te maken dan het is.”

Wat opvallend is, want vorig jaar was Hoogerheide plat uitverkocht. “Toen waren het er vijftigduizend, dat klopt. Maar dat aantal haal je alleen maar met een WK”. Wat dat betreft kan dat in 2028 weer het geval zijn. Voor dat jaar vroeg de organisatie opnieuw het WK aan bij de UCI. Een mooi moment voor de organisatie – waarvan de leden op leeftijd raken – om te stoppen op een hoogtepunt, zou je zeggen. “Nee, hoor”, lacht Van der Poel. “Voor 2029 hebben we het WK Gravel en het WK voor G-sporters aangevraagd. We willen ons ook meer op het maatschappelijke vlak inzetten.” Dat doet de organisatie al jaren: ze werkt samen met KIKA om geld in te zamelen.

Financiële plaatje

Wel merkt Van der Poel dat de kosten de laatste jaren stijgen. Een van die posten is het betalen van een organisatie fee. Aan de UCI bij een WK, aan Flanders Classics bij de Wereldbeker. “Dat vind ik allemaal niet zo erg. Alleen is het wel zo dat je aan Flanders Classics veel geld betaald. Zij nemen vijf of zes sponsoren mee, waar wij niets van terugzien. Zonder pretentieus te zijn: wij hebben Flanders Classics niet nodig. Wij kunnen onze eigen cross bedrijven. Ik zou dat geld wat we aan hen geven, veel liever bij het prijzengeld steken. Maar je weet van tevoren dat het zo werkt en dus accepteren wij dat ook.”

De samenwerking tussen de twee partijen verloopt elk jaar ook ietsje beter, geeft Van der Poel mee. “Wij willen in Hoogerheide gewoon onze identiteit behouden. Ik ga niets doen wat een stap terug is. Doen we niet. In twintig jaar hebben we – denk ik – een goede naam opgebouwd met hoe wij ons parcours voor elkaar hebben. Ik laat in het midden of je dat mooi vindt of niet, want dat is voor iedereen verschillend. Maar we proberen wel ieder jaar onze cross voor het publiek weer een stukje aantrekkelijker te maken. Het kan immers altijd beter, op alle vlakken binnen het event.”

‘Zonder Wereldbeker is het gedaan’

Hoogerheide is al jaren de slotmanche in de Wereldbeker. Net daarover is deze winter veel discussie en dat lijkt ertoe te leiden dat de Wereldbeker volgend jaar inkrimpt en zal plaatsvinden tussen half december en eind januari. Dat het comité prima kan organiseren zonder Flanders Classics, betekent niet dat ze dat ook gaan doen. “Als wij geen Wereldbeker-status meer hebben, dan is het gedaan met de cross in Hoogerheide”, is Van der Poel eerlijk. “Zo simpel is het. Wij kunnen sowieso alleen in januari, omdat we te maken hebben met goedkeuring van Natuurmonumenten.”

“Daarbij zou je dan ook de zondag kwijt zijn”, gaat Van der Poel verder over een uitsluiting van de Wereldbeker. “Zaterdags organiseren hoeven wij niet te proberen, ondanks dat we dat graag zouden willen. Je raakt dan veel deelnemers kwijt vanwege de belangrijkere cross op zondag. Nu hebben we Wout van Aert en Tom Pidcock ook niet. Dat betreuren we. Ik heb wel respect voor die beslissingen. Maar dat moet ik dan wel gaan uitleggen binnen ons comité. Ik zeg altijd: ‘je moet gewoon blij zijn als één van die mannen er is’. En soms zullen dat er twee zijn, zoals op het WK.”

