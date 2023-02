Hoogerheide en het WK veldrijden: terug naar 2009 en 2014

Op vrijdag, zaterdag en zondag is Hoogerheide het decor van de 74ste wereldkampioenschappen veldrijden. Het is voor de derde keer dat het WK-circus zal neerstrijken in de geboorteplaats van Adrie van der Poel. Na de nodige voorbeschouwingen, blikken we nu een keer terug. Naar de eerdere WK’s in 2009 en 2014.

2009: Niet Lars Boom, maar Niels Albert steelt de show

Er was bij de eliteheren maar één topfavoriet voor de wereldtitel. In Hoogerheide waren vrijwel alle ogen gericht op Lars Boom. Niet op crosskoning Sven Nys, kampioenschapsrenner Erwin Vervecken of het nieuwe wonderkind Niels Albert, maar de 23-jarige klasbak uit Vlijmen moest en zou wereldkampioen worden in ‘zijn’ Brabant. Zijn resultaten in aanloop naar de mondiale titelstrijd waren wisselend, maar Boom kon in zijn topjaren als geen ander pieken naar bepaalde wedstrijden. En de onbetwiste kopman van de Nederlandse brigade, titelverdediger bovendien, had zijn complete crosseizoen afgestemd op die eerste zondag van februari.

Het werd echter niet het WK van Lars Boom, maar dat van Niels Albert. Die laatste was de rijzende ster in het veld, de man die Sven Nys steeds vaker op nederlagen wist te trakteren. De man die als een wervelwind begon aan het seizoen 2008-2009, maar na een zware valpartij in de opwarmingsronde voor de Superprestige van Gavere gas moest terugnemen. Door een gescheurde milt zag Albert een belangrijk deel van het crosseizoen in rook opgaan. Na goed twee maanden revalideren maakte hij in de kerstperiode zijn rentree in het veld. Weg klassementen, maar er was nog altijd een WK in Hoogerheide…

Albert begon zeker niet als de grote favoriet aan de titelstrijd, maar nam al snel de koers in handen. Al in de tweede ronde kiest hij het ruime sop en landgenoot Nys laat, al dan niet bewust, het gat vallen. Het is nu aan de niet geheel fitte Boom om het gat te dichten, maar al snel blijkt dat de topfavoriet geen superdag heeft. Die laatste moet, met een tros Belgen in zijn wiel, toezien hoe Albert alsmaar kleiner wordt. De eenzame koploper krijgt vleugels, blijft aan een waanzinnig hoog tempo rondcrossen op het razendsnelle parcours van Hoogerheide en weet – gedragen door het dolenthousiaste publiek – zijn voorsprong uit te bouwen.

Heel even lijken we een duel te krijgen om de wereldtitel, als Zdeněk Štybar de achtervolging inzet. De Tsjech komt op een bepaald moment tot op tien seconden, maar Albert blijkt taaier dan taai en laat zich niet meer inrekenen op weg naar zijn eerste wereldtitel bij de profs. De voorsprong groeit andermaal en de laatste ronde heeft wat weg van een ereronde. Met twee gebalde vuisten en een oerkreet komt Albert als eerste over de streep, na een ongekende en buitengewoon knappe solo. De crossprins wordt op een februaridag in Hoogerheide gekroond tot de nieuwe crosskoning.

En Lars Boom? Die komt gedesillusioneerd als twintigste over de streep.

Alle categorieën Het eerste WK in Hoogerheide stond ook in het teken van de tweede wereldtitel van Marianne Vos. De (toen al) Nederlandse veelvraat was in de kracht van haar leven en wist haar favorietenstatus waar te maken, door na een spannende cross in de sprint af te rekenen met Hanka Kupfernagel en Katie Compton. Het bleek het begin van een ongeziene WK-dominantie in de vrouwencross. In de U23-categorie bij de mannen stond er dan weer geen maat op Philipp Walsleben. De Duitser was het hele crosseizoen al een maatje te groot voor zijn leeftijdsgenoten en bekroonde dit in Hoogerheide met de wereldtitel. In de juniorencategorie was er eveneens Nederlands succes. Toptalent Tijmen Eising beleefde in Noord-Brabant de dag van zijn leven, Corné van Kessel maakte het Nederlandse feestje compleet door naar het zilver te crossen. Elitemannen

Niels Albert

Zdeněk Štybar

Sven Nys Elitevrouwen

Marianne Vos

Hanka Kupfernagel

Katie Compton Beloften-mannen

Philipp Walsleben

Christoph Pfingsten

Paweł Szczepaniak Junioren-mannen

Tijmen Eising

Corné van Kessel

Alexandre Billon

2014: Een intens duel tussen twee kampioenen

Met zes overwinningen in zijn laatste zeven crossen trekt Sven Nys in 2014 met ontzettend veel zelfvertrouwen naar Hoogerheide. De 37-jarige Belg mag in Noord-Brabant zijn WK-titel verdedigen, een jaar na zijn ietwat onverwachte triomf in Louisville. Alles lijkt onder controle, niks staat een derde wereldtitel in de weg, al is er één onberekenbare factor: Zdeněk Štybar. De Tsjech werd als renner groot in het zand van Koksijde en de modder van Gavere, maar is in 2014 al meer wegrenner dan crosser. Štybar heeft dat veldritseizoen slechts zes crossen in de benen. Zijn laatste veldrit voor Hoogerheide? De cross in Baal op Nieuwjaarsdag.

Štybar besluit pas op het allerlaatste moment om mee te doen aan het WK. Zelfs de meest fanatieke veldritvolgers gissen naar de vorm van de (dan nog) tweevoudige wereldkampioen veldrijden, maar al snel blijkt dat Štybar over goede benen beschikt. Zeer goede benen. Hij weet zich vanop de vierde startrij in geen tijd een weg naar voren te banen en sluit aan bij Nys, thuisfavoriet Lars van der Haar en de Franse veldrittopper Francis Mourey. Niels Albert, een andere favoriet voor de titel, schiet daarentegen slecht uit de startblokken en rijdt vanaf dat moment een verloren race.

Aan kop van de wedstrijd besluit Štybar de forcing te voeren. Van der Haar moet eraf en ook voor Mourey gaat het te snel, maar Nys hangt nog altijd in het wiel van zijn Tsjechische tegenstrever. Wat volgt, is een strijd om duimen en vingers bij af te likken. Štybar en Nys zetten elkaar om beurten onder druk, de kleinste foutjes worden genadeloos afgestraft. De beslissing moet uiteindelijk vallen in de slotronde. En daarin blijkt Štybar over net iets meer troeven te beschikken. Met een combinatie van lef, kunde, stuurmanskunst, explosiviteit en grinta neemt hij in de technische zone afstand van Nys.

De titelverdediger doet er nog alles aan om Štybar weer bij te halen, maar moet het hoofd buigen voor de parttime crosser uit Stríbro. Zdeněk Štybar mag zich, na eerdere triomfen in Tábor en Sankt-Wendel, opnieuw wereldkampioen noemen.

