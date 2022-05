Hoogdag voor Koen Bouwman: “Geen woorden voor, ik kan het niet geloven”

De Giro d’Italia voor Koen Bouwman kon al niet meer stuk, maar de Nederlander wist in de negentiende etappe een hele mooie kers op zijn Giro-taart te zetten. De renner van Jumbo-Visma verzekerde zich niet alleen van de bergtrui, hij spurtte aan het einde van de dag ook naar een tweede ritzege.

Bouwman was na afloop vanzelfsprekend dolgelukkig met zijn tweede ritoverwinning. “Ik ben echt heel erg blij. Hier zijn geen woorden voor… Ik kan het niet geloven. Het was al heel erg mooi om één keer te winnen in deze Giro. Ik wilde graag een tweede ritzege, maar was ook realistisch. Het was immers pas mijn tweede zege (voor de rit van vandaag, red.) als prof. Dat ik nu twee keer win in de Giro. Ik ben zo blij.”

Bouwman maakte in de lastige bergrit naar Santuario di Castelmonte deel uit van een kopgroep. Het peloton liet begaan en de vluchters mochten het gaan uitmaken voor de dagzege. Op de slotklim naar het heiligdom van Santuario di Castelmonte keken de koplopers vooral naar elkaar en dus moest een sprint beslissen over winst en verlies.

Over chaotische finish: “Ik wist niet dat het zo’n scherpe bocht was”

Bouwman bleek uiteindelijk over de snelste benen te beschikken, al verliepen de laatste honderden meters erg chaotisch. “Ik wist dat er een bocht naar links was, maar ik wist niet dat de bocht zo scherp was. Ik moest behoorlijk hard in de remmen. Ik wist dat ik de binnenbocht moest nemen. Ik weet niet of ze achter mij vielen. Als dat wel zo is, sorry.”