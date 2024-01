Youri IJnsen • zaterdag 6 januari 2024 om 07:30

Hoe Spanjaard Felipe Orts eenmansploeg rendabel maakt: “Alles te danken aan België en Nederland”

Interview Aan de buitenkant is er sinds maandag 1 januari 2024 niet veel veranderd voor Felipe Orts. Hij crosst nog steeds in de Spaanse tricolore en heeft nog altijd een BH-fiets onder zijn achterwerk. Maar achter de schermen is álles anders. Van de zekerheid bij ProTeam Burgos-BH naar alles zelf regelen bij zijn eenmansploeg La Vila Joiosa-Neteo, een keuze die niet voor iedereen is weggelegd. Omdenken bleek het sleutelwoord. “Het project verloopt veel beter dan ik had gepland”, vertelt Orts (28) aan WielerFlits.

Spanje heeft een rijke historie in de wielersport. Denk maar eens aan grootheden als Miguel Poblet, Federico Bahamontes, Luis Ocaña, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Abraham Olano en meer recentelijk Óscar Freire, Alejandro Valverde en Alberto Contador. Met Carlos Rodríguez en Juan Ayuso ook nog in het verschiet. Behoudens snelle mannen Poblet en Freire, hebben ze allemaal één ding gemeen: het waren steevast goede klimmers. Maar Spanjaarden met een voorliefde voor koersen in België en Nederland, dat zijn er maar bitterweinig geweest. Juan Antonio Flecha was er daar een van, tegenwoordig is er een tweede in de persoon van Orts.

Op de weg bleef dat weliswaar bespaard tot twee geruisloze deelnames aan de ZLM Tour en een DNF in de Brabantse Pijl van 2022, in het veld heeft de Spanjaard zijn strepen verdiend. Nadat hij in 2017 zilver verovert op het WK veldrijden U23 in Bieles achter Joris Nieuwenhuis, groeit Orts langzaam naar de top. Als Spanjaard tussen de Belgen en Nederlanders, met hier en daar een verdwaalde Brit, Zwitser, Italiaan, Duitser of Tsjech. De liefde voor België en Nederland is groot bij Orts, die zijn gehele sportieve toekomst met eenmansploeg La Vila Joiosa-Neteo opbouwt in de Lage Landen. Met daarbij de droom om het veldrijden uit te breiden naar mountainbike en gravel.

Unieke sponsorpropositie

“Bijna alles wat ik ben, heb ik te danken aan veldrijden en wielrennen in Nederland en België”, vertelt de Spanjaard. “Ik heb van crossen mijn specialiteit gemaakt, een sport waarin ik een referentie ben. In die twee landen kan ik daardoor een belangrijke impact hebben voor mijn sponsoren. Toen we besloten om weg te gaan bij Burgos-BH, dachten we: ‘wie zou er interesse hebben om ons project te sponsoren?’. We zijn toen op zoek gegaan naar Spaanse bedrijven die op zoek waren naar naamsbekendheid en productpromotie in België en Nederland”, legt Orts uit, die in de zoektocht voor zijn eenmansteam bijval kreeg van zijn managementbureau Velofutur.

De nieuwe hoofdsponsor was snel gevonden. Het werd Orts’ geboorte- en woonplaats. “Velen kennen Benidorm en de Costa Blanca als vakantieoord. Ik kom zelf uit La Vila Joiosa, een kleiner dorpje dat lang zo bekend niet is. We zijn slechts tien kilometer ver van Benidorm en hebben een prachtig strand. De gemeenteraad vond het een uitstekend idee om via sponsoring van mijn team, het dorp te promoten in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een erg gedurfde stap, maar ik ben er zeker van dat mensen ons dorp straks kennen en waar het ligt. Voor mezelf is het rijden met de naam van mijn eigen dorp op mijn borst een heel grote verantwoordelijkheid.”

Orts’ woonplaats bleek niet de enige vragende partij in Nederland en België. Ook bedrijven als Disbain, Inversiva, Grupo Fil en ook BH willen zich meer profileren in onze landen. Voor hen is er welhaast geen betere ambassadeur dan Orts. “Het aantrekken van sponsoren voor dit project is veel beter gegaan dan gepland, om eerlijk te zijn. Er zit duidelijk een haakje aan dit plan, dat voor veel merken interessant is. In de toekomst wil ik graag ook de omgekeerde richting bewandelen: Belgische en Nederlandse bedrijven die zich willen verkopen in Spanje. Dat is straks fase twee.”

Omslag naar nog meer offroad

Het rijden voor een eenmansploeg heeft ook meteen effect op het programma van Orts op de weg. Dat verruilt hij dan weer voor meer mountainbike- en gravelwedstrijden. “Mijn doelen voor 2024 veranderen. In mijn eerste jaar wil ik zo veel mogelijk MTB- en gravelwedstrijden in Spanje rijden. Het idee is dan om vanaf 2025 een internationaler programma in beide disciplines te rijden. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we mijn carrière afstemmen in de richting van de Olympische Spelen van 2028. Daar zou ik willen meedoen aan het mountainbiken. Dat ligt op dit moment nog op tafel, maar daarvoor zullen we wel nog een aantal economische bronnen moeten aanspreken.”

De Spaanse kampioen is zaterdag en zondag aanwezig in respectievelijk Gullegem en Zonhoven. Daar hoopt Orts zijn derde plaatsten in Niel en Loenhout te evenaren, waarmee hij de eerste Spanjaard op het podium van een klassementscross was. Orts hoopt op het WK op een medaille.