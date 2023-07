Groenewegen zag aanval Alpecin aankomen en glipte mee: “Voelde als bij de junioren”

Video

Het was geen rit voor de sprinters in de Tour de France vandaag, maar toch liet Dylan Groenewegen zich zien. Op weg naar Poligny zat de Nederlander mee met een omvangrijke kopgroep die streed om de dagzege. Uiteindelijk strandde hij op de veertiende plaats, als eerste van het derde groepje.

“Het laatste klimmetje was wel zwaar”, zei Groenewegen tegen onder meer WielerFlits over een van de sleutelmomenten in de finale. “Ik hing er nog net aan, maar daarna was het een beetje gokken. Ik denk dat die drie of vier man voorop bleven. Zij reden op de klim weg, dus ze waren ook gewoon de sterksten.”

Naast Groenewegen, zat er met Jasper Philipsen nog een topsprinter van voren. Hield de Nederlander van Jayco AlUla diens wiel in de gaten? “Nee, niet echt. Maar na die tussensprint voelde ik wel een beetje aankomen dat ze doorgingen, dus ik zei meteen tegen Luka (Mezgec, red.) dat we mee moesten schuiven. Toen schoof Durbridge ook mee en zaten we met drie man mee.”

Als bij de junioren

Dat het geen sprint zou worden met die (grote) groep, had Groenewegen wel aan zien komen. “Toen we met die groep weg waren, wist ik eigenlijk wel dat het springen zou worden. Dan is het een beetje gokken en de benen hebben.”

Hoe was het voor de 30-jarige sprinter om weer eens mee te zitten met een vlucht? “Het voelde een beetje als bij de junioren”, lachte hij. “Het was een heel zware dag, maar wel een heel mooie dag.”

Parijs

Gevraagd naar zijn kansen in de slotrit naar Parijs, zei Groenewegen dat zijn benen nog altijd goed zijn. “Hopelijk kunnen we dat daar laten zien. Morgen wordt gewoon een zware dag, waarin ik moet herstellen.”

