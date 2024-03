vrijdag 22 maart 2024 om 17:08

Wout van Aert: “Valpartij was allesbepalend voor de rest van de koers”

Wout van Aert moest zich tevredenstellen met de derde plaats in de E3 Saxo Classic. Maar een valpartij op de Paterberg zorgde ervoor dat hij in de diepe finale nooit perfect zijn krachten kon verdedigen, vond hij in het flashinterview.

“Voor mij was die valpartij allesbepalend voor de rest van de koers. Het kostte veel krachten om daarna terug te vechten. Ik kwam alleen achter Mathieu te zitten, het leek even redelijk gelijk op te gaan, maar ik kon niet veel dichter meer komen.”

“Ik dacht wel even dat ik de kloof nog ging kunnen dichten, maar toen dat niet lukte na de Karnemelkbeekstraat, was het moeilijk om daarna mijn tempo aan te houden. Op het laatste was ik door mijn beste krachten heen. In de sprint was ik KO, ik was al blij dat ik even bij Jasper (Stuyven, red.) in het wiel had kunnen zitten.”

Van Aert was ook niet gerust in. “Ik wilde de kasseien opspringen, vanuit het gootje, om wat posities te winnen, maar ik bleef achter het randje hangen”, verklaart hij zijn val. “Ik heb nu pijn aan de elleboog en mijn heup, mijn rechterkant is ook best stijf. Dat moet ik laten nakijken. Ik heb nu wat pijn, maar dat komt vlak na een inspanning wel vaker op.”

“Op zich ben ik tevreden, gezien de omstandigheden was dit het hoogst haalbare. De valpartij was niet ideaal om de koers te kunnen winnen. Mathieu was sterk, zoals we hadden verwacht. Het ging moeilijk zijn om er nog iets aan te doen.”