donderdag 21 december 2023 om 07:15

Hoe de blinde Etienne Gevaert de cross in Gavere en de Superprestige groot maakte

Wie de cross in Gavere zegt, zegt in de eerste plaats Etienne Gevaert. De mede-oprichter van de Superprestige, die in de Gaverse deelgemeente Asper woont, moest in 2022 – na 46 succesvolle edities van zijn Gaverse cross samen met de Nova-vrienden – de organisatie aan Flanders Classics laten. Het steeds grotere kostenplaatje en de garantie op een mooie datum en dito deelnemersveld noodzaakten de Nova-vrienden om hun toevlucht bij Flanders Classics en de Wereldbeker te zoeken.

Het einde van een tijdperk, maar hopelijk werd die wijziging voor de veldrit van Gavere ook een mooi nieuw begin…

Wegrenners kleuren de cross

Over Gevaert en het ontstaan van deze cross valt heel wat vertellen. Gevaert werd op zijn dertiende blind, maar dat hield hem niet tegen om in de jaren zestig kinesitherapie te volgen. De Oost-Vlaming bracht dit in de praktijk door wielrenners te masseren. Benoni Beheyt en de broers Roger en Erik De Vlaeminck waren zijn bekendste klanten.

Met zijn ervaring als impresario en als eigenaar van een tentenbedrijf, beschikte Gevaert over voldoende kennis om een eigen veldrit uit de grond te stampen. Dat deed hij voor het eerst met de Nova-vrienden in 1978 in Asper, op een vlak en drassig parcours langs de Scheldemeersen. Veldrijden zoals we het in de jaren ’70 en ’80 kenden: met veel modder en slijk. Bekende winnaars van die eerste edities waren niet toevallig Albert Zweifel en Hennie Stamsnijder, maar ook sterke allrounders zoals de broers De Vlaeminck, Berten Van Damme en Roland Liboton.

De cross kende snel succes omdat naast de broers De Vlaeminck nog andere bekende wegrenners naar Asper afzakten. Onder andere Eddy, Willy en Walter Planckaert, Klaus-Peter Thaler en Ferdi Van Den Haute trokken extra toeschouwers naar den Donk. De deelname van de wegprofs resulteerde in 1983 – ter gelegenheid van de eerste Superprestigecross – zelfs in een aparte veldrit voor wegrenners, gewonnen door Adrie van der Poel. Ook wereldkampioen Guiseppe Saronni was van de partij en finishte als 21ste.

Oudste regelmatigheidscriterium

1983 was een mijlpaal voor de cross. Voor die in Asper-Gavere, maar ook voor het veldrijden in het algemeen. Gevaert stampte, samen met de organisatoren van Overijse, Zillebeke en Diegem, een klassement uit de grond om zijn favoriete sport uit het slop te halen. De Superprestige was geboren en is vandaag de dag nog steeds het oudste regelmatigheidscriterium. Toen met amper vier manches, in de tussentijd gegroeid naar acht.

Zo’n tien jaar later volgde een nieuwe grote verandering, met de verhuis naar Kasteel Grenier. In 1993 staken Gevaert en zijn Nova-vrienden de Schelde over naar het militaire domein in Gavere, waar de veldrit vandaag nog steeds plaatsvindt. Het domein biedt niet enkel een prachtig kader, maar ook een parcours zonder artificiële hindernissen, met als extraatje een kasteel en een schitterend uitzicht tot over de Vlaamse Ardennen.

Het is bovendien een ideale loge voor ministers van Defensie en andere vips, die in dergelijk groten getale toestroomden dat de luxetenten van Gevaert meer dan welkom waren. De publiekstent was een trekker apart: niet alleen dj’s, maar ook populaire vedetten zoals Willy Sommers en Will Tura veroverden de harten van de crossfans tot uren na de aankomst.

Sportief is Kannibaal van Baal Sven Nys de man van de cross in Gavere, met maar liefst negen overwinningen tussen 2001 en 2013. Bij de dames, die in 2000 voor de eerste keer crosten op de Scheldeflanken, is Sanne Cant nog even recordhoudster met vier zeges. Extra nominaties zijn er voor Peter Van Santvliet en Ellen Van Loy. Twee Kempenaars die in Gavere de mooiste zege uit hun carrière boekten.

Laatste tien winnaars in Gavere

Mannen

2022 (dec): Mathieu van der Poel

2022 (feb): Lars van der Haar

2020: Tom Pidcock

2019: Eli Iserbyt

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Klaas Vantornout

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022 (dec): Shirin van Anrooij

2022 (feb): Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Yara Kastelijn

2018: Alice Maria Arzuffi

2017: Ellen Van Loy

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant