Jarige Hodeg verslaat Sagan na massasprint in Ronde van Slowakije, Bol vierde

Álvaro José Hodeg heeft de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step versloeg op zijn 25ste verjaardag in Košice publieksfavoriet Peter Sagan, Reinardt Janse van Rensburg en Cees Bol. Hodeg is na zijn zege ook de nieuwe leider.

Kaden Groves won woensdagavond de proloog van de Ronde van Slowakije en dus mocht hij vandaag als leider beginnen aan de eerste rit-in-lijn van deze Ronde van Slowakije. Net als gisteren lagen start en finish in Košice, de op een na grootste stad van het land. Voor de start werd de vraag gesteld of de sprinters deze etappe konden overleven, aangezien er onderweg vier serieuze beklimmingen werden aangedaan, waaronder de klim van Klenov (4,7 km aan 6%) op ruim veertig kilometer van de streep. Na de laatste klim ging het in grotendeels dalende lijn richting de aankomstlijn.

Roger Adrià en Jaime Castrillo (Equipo Kern Pharma), de Pool Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Martin Haring (Dukla Banska Bystrica), Eirik Lunder (Gazprom-RusVelo), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD) en Dylan Sunderland (Qhubeka NextHash) vormden de vlucht van de dag. De kopgroep werd gedurende de etappe steeds verder uitgedund en op twintig kilometer van de streep reden er nog drie coureurs voorop. Een massasprint bleek echter niet te vermijden en met nog goed zeven kilometer te gaan was er weer sprake van een hergroepering.

Ideale lead-out

Vervolgens was het aan de sprintersteams om de treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. Deceuninck-Quick-Step reed op kop voor zijn Colombiaanse sprinter Álvaro José Hodeg en BORA-hansgrohe en Team DSM hadden snode sprintplannen met respectievelijk Peter Sagan en Cees Bol. Deceuninck-Quick-Step beschikte duidelijk over de beste timing en Michael Mørkøv wist zijn reputatie als sprintloods nog maar eens eer aan te doen. Hodeg werd perfect afgezet en wist vervolgens de opkomende Sagan en Reinardt Janse van Rensburg vakkundig achter zich te houden.

Het is voor de 25-jarige Hodeg zijn derde zege van het seizoen. Eerder was hij al succesvol in de Tour de l’Ain en de Grote Prijs Marcel Kint. Hodeg is overigens bezig aan zijn laatste weken in dienst van Deceuninck-Quick-Step, aangezien hij volgend jaar zal uitkomen voor UAE Emirates. Aangezien de Colombiaan aan de finish ook de nodige bonificatieseconden wist te sprokkelen, is hij ook de nieuwe leider in de Ronde van Slowakije. Sagan is nu tweede op zes seconden, Kaden Groves zakt naar de derde plek.